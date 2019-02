Haren. In vollen Zügen haben Fans im annähernd ausverkauften Müllerhaus in Haren bis Mitternacht eine authentische Peter Maffay-Musik genossen. Eyszeit, die Band mit Deutschlands bestem Peter Maffay-Imitator Reiner Vogl, präsentierte ihnen eine verblüffend authentische Peter Maffay-Show.

Mit Motorradknattern aus den P.A Boxen ging es los. Dann stimmten Leadsänger Vogl und seine Profiband mit „Ich kann, wenn ich will“ den ersten von fast allen Maffay-Hits an. Und „Hoppla!“ Das Timbre von Vogls Gesangsstimme klingt wie Maffay in echt. Verblüffend! „Schließt man die Augen, sieht man Peter“, schwärmte ein weiblicher Fan.

Vogl, der 1990 vom 2006 verstorbenen Entertainer Rudi Carrell entdeckt worden war und bereits als Maffay-Imitator in TV-Shows aufgetreten ist, freute sich „nach der geilen Revival-Night damals hier nebenan im Festzelt wieder bei euch in Haren zu sein, dazu sind wir super gerne ganz aus Frankfurt angereist“. Und auch für die Fans hatte sich das Kommen gelohnt, denn die Musiker um Reiner Vogl sind Vollprofis. Alle haben in der Vergangenheit mit bekannten Musikern wie Alexis Korner, Bobby Kimball (Toto) oder mit Musikern aus der Peter Maffay Band zusammengespielt.

Auf Tuchfühlung mit den Fans

Leadsänger Reiner Vogl entwickelte auf der Müllerhausbühne ein gutes Gespür dafür was die Fans hören wollten und ging oft Tuchfühlung mit ihnen. Das Repertoire umfasste alle Maffay- Klassiker. Bei „Tiefer“ sah man die Fans mit geschlossenen Augen in der Vergangenheit schwelgen und viele Megahits, wie „So bist Du“, „Sonne in der Nacht“, oder „Josie“ wurden im teilweise neu arrangierten rockigen Gewand auf die Harener Bühne gebracht, das kam richtig gut an.

Laut mitgesungen und die Handytaschenlampen geschwenkt haben die vielen Maffay Fans natürlich bei einer Acapella Version von „Nessaja“, die dann in die rockige Variante überging, oder bei „Es war Sommer“ und natürlich bei „Eiszeit“, dem Song, der für den Bandnamen Pate stand.

Und so wurde aus dem besungenen „Samstagabend“ eine lange Samstagnacht, bei der die Maffay Fans voll auf ihre Kosten kamen.