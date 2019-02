cw/pm Haren. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie zwei Bienstöcke in Haren in Brand gesetzt wurden.

Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zwischen dem 2. Januar und dem 15. Februar. Während dieser Zeit haben bislang unbekannte Täter am Püntkers Patt in Haren zwei Bienenstöcke angezündet. Dabei wurden zwei Bienenbeuten und 30000 Bienen vernichtet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72 100 zu melden.