Auf der jetzt durchgeführten Generalversammlung wählten die Mitglieder Steffen Möhlenkamp zum neuen Vorsitzenden, als Stellvertreter fungiert ab sofort Jonas Möhlenkamp. Zudem wurden Florian Hagen zum Schriftführer, Christian Möhlenkamp zum Kassenwart und Stefanie Pöttker zur stellvertretenden Kassenwartin gewählt. Ihnen zugeordnet sind Stefan Gerdes, Oliver Klene und Niklas Tangen als Beisitzer.

Der neue Vorsitzende Steffen Möhlenkamp dankte den ausscheidenden Mitgliedern für ihre langjährige Vorstandsarbeit. So hätten Dennis Heymann und Simon Möhlenkamp 2011 die Landjugend in Tinnen mit vielen weiteren Mitstreitern gegründet und in den vergangenen Jahren viel Zeit in den Aufbau der Gemeinschaft gesteckt. Auch Lucas Lehmann hatte weit über sechs Jahre dem Vorstand angehört, Vera Kessen wirkte über vier Jahre im Vorstand mit. „Es ist nicht immer selbstverständlich, sich so für andere einzusetzen und die eigene Zeit in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen“, dankte der neue Landjugendvorsitzende den ausscheidenden Vorstandskollegen.













Auch in diesem Jahr stehen für die Mitglieder der Landjugend in Tinnen eine Vielzahl an Terminen an. Neben vielen kleineren Aktionen nehmen sie an der der Aktion saubere Landschaft zusammen mit dem Sportverein und dem Schützenverein teil. Dann steht bereits das traditionelle Maibaum aufstellen an, bevor die Tinner sich Ende Mai an der 72-Stunden-Aktion der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligen. Bundesweit setzen dabei katholische Jugendgruppen innerhalb von 72 Stunden ein soziales, interkulturelles oder ökologisches Projekt um. Die Jugendlichen rücken mit ihrem Engagement Menschen in den Blick der Öffentlichkeit, die häufig vergessen oder verdrängt werden: Behinderte, Wohnungslose, Asylbewerber, Arbeitslose oder alte und einsame Menschen. Als Christen engagieren sie sich für diese Menschen und organisieren Begegnungsfeste, gestalten Spielplätze oder bauen Sinnesparcours für Altenheime. „Darauf freuen wir uns schon riesig“, sagte Möhlenkamp auf der Versammlung. 2013 hatte die Landjugend innerhalb eines Wochenendes auf dem Hof der Michaelschule Tinnen eine Sitzgruppe neu gestaltet, das Freiluft-Klassenzimmer renoviert und obendrein ein Fest organisiert.





Im Herbst plant der Vorstand zudem erneut ein Oktoberfest in der Tinner Schützenhalle. „Das Feedback der vergangenen Veranstaltungen war äußerst positiv, mal schauen, ob wir uns noch weiter steigern können“, hofft der neue Tinner Landjugend-Chef auf die Unterstützung der Mitglieder bei der Planung der Veranstaltung.