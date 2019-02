tb/pm Haren. Die Alt-Herren-Fußballer des TuS Haren feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer Teilsparte. Zur Generalversammlung sind jetzt 66 der 133 Mitglieder erschienen – einige von ihnen stammen aus Portugal. Sportler des Jahres ist Heinz-Herm Schepers.

Vorsitzender der Alten Herren ist Heinz Pinkernell. Er freute sich gemeinsam mit den anderen Sportlern über fünf Neuaufnahmen, die es zu beschließen galt, die die Mitgliederzahl auf eben jene 133 Sportkameraden erhöhten. Außerdem stellten sich zehn weitere Interessierte als Anwärter vor, die dann im nächsten Jahr offiziell aufgenommen werden sollen. Der TuS Haren hat aufgrund des großen Andrangs schon vor einiger Zeit eine einjährige Anwärterschaft eingeführt.

Zu den zehn Fußballern, die gerne beim TuS mitkicken würden, gehören auch fünf Portugiesen. Zwei Landsmänner von Kultkicker Christiano Ronaldo stehen bereits im Kader der Harener. Alle sind nach Angaben von Heinz Pinkernell zunächst in ihrer Heimat für das Unternehmen Enercon tätig gewesen und dann an den inzwischen in Abwicklung befindlichen Firmenstandort nach Haren gekommen – einige mit ihren Familien. „Sie verpassen nahezu keine Trainingseinheit und sind bei fast allen Spielen dabei und wurden für dieses Engagement auch mit einem Pokal ausgezeichnet“, sagt Pinkernell.

Umzug mit Wehmut

Mit etwas Wehmut wurde von den Versammlungsteilnehmern einer Pressemitteilung zufolge der Umzug vom Emsparkstadion, in dem man praktisch seit der Gründung zu Hause war, zur Sportanlage „Am Brookdeich“ zur Kenntnis genommen. Im Emsparkstadion entsteht eine Tartanbahn für den Schulsport und die Leichtathletikabteilung sowie ein Kunstrasenplatz für alle Harener Sportvereine. Dieser dient dem Trainingsbetrieb und eventuellen Testspielen vornehmlich in den Wintermonaten.

Die Alten Herren des TuS Haren spielen nicht nur Fußball, sondern sie legen Wert auf ein umfangreiches Rahmenprogramm, auf das die Versammlung gemeinsam zurückblickte. Boßeln, Maigang, Familientag, Weihnachtsfeier und Neujahrsrundgang gehörten ebenso dazu wie die Beteiligung am Citylaufs als Streckenposten, beim Auf,- und Abbau sowie beim Bratwurstverkauf. Beim Drachenbootrennen im Rahmen der Harener Püntetage waren die Kicker erfolgreich und erreichten den dritten Platz.

50 Jahre

Hauptthema der Versammlung waren außerdem das Programm anlässlich des Jubiläums, das am Freitag und Samstag vor Pfingsten gebührend mit Familie und Freunden gefeiert werden soll. Es finden Spiele der verschiedenen Mannschaften gegen eine Auswahl der Alte-Herren-Mannschaften im Stadtgebiet statt.

Bei einem Festball am Samstagabend im eigens aufgestellten Zelt auf der Sportanlage werden dann auch die Gründungsmitglieder von 1969 noch so manche Anekdote aus den vergangenen Jahren parat haben.

Anzeige Anzeige

Neuer Sportler des Jahres wurde unter frenetischen Applaus der Versammlung Heinz-Herm Schepers, der 14 Jahre lang die Ü32 trainiert hat und zur neuen Saison seine langjährige Erfahrung an die Ü50 weitergibt, der er seit kurzer Zeit auch angehört. Dem neuen Festausschuss, der in den nächsten zwei Jahren für die reibungslose Organisation der Veranstaltungen verantwortlich ist, gehören Jens Albers, Günter Gerdes, Christian Gövert und Andreas Horstmann an.