Kena Hüsers las aus ihrem neuen Roman „Postfaktisch bin ich ne Niete“. Passend zur Lesung die Musikauswahl von Myra Schulte & Luuk Smit. Foto: Gerd Mecklenborg

Haren. „Ausverkauft“ hat es an der Gangway zum Kulturschiff an der „Blauen Donau“ in Haren-Raken geheißen. Dort gastierten am Samstagabend die Autorin Kena Hüsers und das Musikduo Myra Schulte & Luuk Smit.