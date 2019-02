Haren. Eine beinahe mystische Atmosphäre hat in der annähernd voll besetzten St. Clemens-Kirche zu Wesuwe geherrscht, als das bulgarische Gesangsensemble „The Gregorian Voices“ einen spannenden Bogen von Gregorianischem Choral zu sakral interpretiertem Pop gespannt hat.

Die sieben bulgarischen Sänger, alle professionell ausgebildet, betraten im Benediktiner-Habit, die Kapuzen tief in das Gesicht gezogen, den in mystischen Farben beleuchteten Altarraum. Im ersten Set erklangen ausschließlich geistliche Gesänge in Form von Chorälen, Hymnen oder Requiems. Bei gregorianischen Chorälen erwartet man eigentlich den einstimmigen, ursprünglich unbegleiteten liturgischen Gesang. In Wesuwe erklangen aber hauptsächlich wunderschöne mehrstimmige Gesänge und machten den ersten Teil des Konzertes zu einem einzigartigen Hörerlebnis und somit schon zum Höhepunkt des Abends.

Diese mehrstimmigen orthodoxen Gesänge wurden stimmgewaltig vorgetragen, mit einer hervorragenden Dynamic-Balance zwischen „zart leise“ und „donnernd mächtig“. Einige Choräle stammten aus dem 8. und 9. Jahrhundert und erinnerten an liturgische Gesänge in Klöstern und Kathedralen, in Auszügen auch mit russisch-orthodoxer Einfärbung. Dabei erlebten die andächtig lauschenden Zuhörer vollendeten Gesang, der ein Höchstmaß an Musikalität, Disziplin und Konzentration erfordert.

Den Sängern kam dabei die kathedrale Akustik einer alten Kirche zugute. Ein Erlebnis immer wieder der gemeinsame Gesang -ohne Soloparts- der durch diese fantastisch harmonische Mehrstimmigkeit, die die Veränderung der Klänge, die in der langen Geschichte der Gregorianik eine breite Vielfalt entwickelten, perfekt darstellte.

Kathedrale Akustik

Nach der Pause erklangen dann legendäre Klassiker der Popmusik, wie „Massachusetts“ von den Bee Gees, Bob Dylans „Knockin‘ On Heaven’s Door“ und natürlich Leonard Cohens „Hallelujah“. Als Höhepunkte dieses zweiten Sets sind die A Cappella-Versionen von Simon & Garfunkels „Sounds Of Silence“ „Sailing“ von Rod Steward oder eine ergreifende Bearbeitung von „The Rose“ zu nennen.

Etwas schwächer, die in jazzigen Blue Notes interpretierte Version von John Lennons „Imagine“. Sie passte nicht so recht zur gewollten ursprünglichen Balladenform, die dieses Stück so einzigartig macht. Als leichten Schwachpunkt im zweiten Teil des Konzertes könnte der geschulte Zuhörer auch die unterschiedliche Gesangleistung der Solisten – beim Wechsel in die einzelnen Strophen – bezeichnen, gleichwohl wurde es immer wieder einfach nur schön wenn dann der Refrain in wunderbarer Harmonie als Chorgesang erklang. Mit dem traditionellen Spiritual „Amazing Grace“, großartig arrangiert und mit Gänsehautfaktor gesungen, leiteten die singenden Mönche dann ihren umjubelten Zugabeblock ein.