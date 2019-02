Haren. Der Dokumentation, Analyse und Weiterentwicklung des Themas Berufsausbildung hat sich das Unternehmen Röchling Engineering Plastics in Haren intensiv gewidmet. Die Anstrengungen haben sich gelohnt.

„Das Unternehmen hat seine hervorragende Ausbildungsqualität unter Beweis stellen können“, schreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) in einer Pressemitteilung. Joachim Brunswicker, Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmensbereichs Industrial und kaufmännischer Geschäftsführer von Röchling Engineering Plastics, hat nun das begehrte Siegel „IHK TOP-Ausbildungsbetrieb“ von IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf in Empfang genommen.

„In Zeiten rückläufiger Schulabgängerzahlen und des Trends zum Studium wollen wir mit diesem Siegel ein Zeichen für erstklassige Ausbildung setzen und diejenigen Unternehmen herausstellen, die mit vorbildlicher Qualität ausbilden“, erklärte Graf und betonte weiter: „Die Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG hat im Zertifizierungsverfahren eindrucksvoll die hohe Qualität ihrer Ausbildung bewiesen.“

Brunswicker verdeutlichte den hohen Stellenwert einer fundierten Berufsausbildung bei Röchling: „Die Ausbildung junger Menschen ist der Garant für die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens. Wir fördern nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter. In der Ausbildung legen wir besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir bringen unseren Auszubildenden Vertrauen entgegen und ermöglichen frühzeitig eigenständiges Arbeiten und die Übernahme von Verantwortung.“

Mehrstufiges Verfahren

Um die besten Ausbildungsbetriebe in der Region aufzuspüren, hat die IHK ein mehrstufiges Verfahren konzipiert. Auf Basis eines umfangreichen Fragebogens, einer Analyse durch die IHK-Ausbildungsberater und eines Audits im Unternehmen wird die betriebliche Ausbildung kritisch überprüft. „Durch das systematische Hinterfragen der Ausbildungsprozesse mithilfe erfahrener Auditoren erhalten die Unternehmen wertvolle Impulse und Ideen, um die eigene Ausbildung weiter zu verbessern“, erläuterte Graf.

Interessierte Unternehmen können sich mit der IHK in Verbindung setzen, um nähere Informationen zum Zertifikat „TOP-Ausbildungsbetrieb“ zu erhalten. Seit 2015 konnten bislang 46 Unternehmen in der Region als „IHK TOP-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet werden.

Die Röchling-Gruppe hat ihren Sitz in Mannheim und gliedert sich in drei Kernbereiche. Die Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG in Haren ist die Führungsgesellschaft des Unternehmensbereiches Industrial. Sie bedient mit thermo- und duroplastischen Kunststoffen nahezu alle Sektoren der Industrie mit anwendungsbezogenen Werkstoffen. Hergestellt werden unter anderem Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäbe, Formgussteile sowie Profile und aufbereitete Präzisionskomponenten.