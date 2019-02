Haren. Viel Lob für sein sozialpolitisches Engagement hat der SoVD-Ortsverband Rütenbrock bei der Mitgliederversammlung erhalten.

Ortsverbandsvorsitzender Hans-Hermann Nüsse zeigte auf, dass sich der Vorstand im vergangenen Jahr auf vielfältige Weise für seine Mitglieder eingesetzt habe. Zahlreiche kranke und ältere Mitglieder seien besucht worden. Der Vorstand habe eine Tagesfahrt zur Gedenkstätte Esterwegen sowie eine Radtour und ein anschließendes Grillfest organisiert. Unterstützt wurde die Arbeit des Freundeskreises Lindloh. In einem Verbund mit den anderen Sozialverbänden des Stadtgebiets sei der Rütenbrocker SoVD für die Einsetzung eines Behindertenbeauftragten eingetreten.

Über diese „engagierte ehrenamtliche Arbeit“ freute sich Bernhardine Schnieders vom Vorstand des SoVD-Kreisverbands Emsland. Mit Blick auf den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen habe der SoVD-Ortsverband Rütenbrock viel Einsatz gezeigt, machte Schnieders deutlich. „Ohne die Mitarbeit von Hans-Hermann Nüsse bei der Vorbereitung und ohne den Einsatz des Rütenbrocker SoVD bei der Podiumsdiskussion mit dem Harener Bürgermeister und den Vertretern der Harener Politik wären wir in nicht so weit gekommen“, sagte Schnieders. Nun werde es dank der Initiative des SoVD bald einen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen in Haren geben: „Auf diesen gemeinsamen Erfolg der Harener Sozialverbände können wir stolz sein.“

Einsatz für gerechtere Gesellschaft

Für den SoVD gebe es auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Ortsebene noch viel zu tun, sagte Schnieders weiter. Der Sozialverband beziehe zu den wichtigen gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Dazu gehöre die ärztliche Versorgung auf dem Land, bezahlbare Mieten für Geringverdiener und der barrierefreie öffentliche Personennahverkehr. „Auch der SoVD-Kreisverband Emsland hat auf diesen Ebenen eine klare Position, vertritt diese gegenüber Politik und Verwaltung und setzt sich für eine gerechte und soziale Gesellschaft ein.“

17 Mitglieder ehrte der SoVD-Ortsverband Rütenbrock für ihre zehnjährige Verbandszugehörigkeit. Maria Specken wurde für ihre 25-jährige Treue zum Verband geehrt. Hermann Wilken erhielt eine Auszeichnung für seine Vorstandstätigkeit als Schatzmeister, die er seit fünf Jahren ausübt. Vorsitzender Hans-Hermann Nüsse wurde vom SoVD für seine 15-jährige Arbeit im Vorstand des Ortsverbands geehrt.

Vortrag zur Palliativversorgung

Ilona Konken vom Palliativstützpunkt Sögel berichtete im Anschluss über die vielfältigen Aufgaben des ambulanten Palliativdienstes im mittleren Emsland. „Wir ersetzen keinen Pflegedienst“, sagte Konken. Die ambulante Palliativbetreuung sei vielmehr ein Baustein in der Versorgung von schwer erkrankten Patienten. Im Mittelpunkt stehe die Linderung von Symptomen, die mit einer unheilbaren Erkrankung einhergehen. „Bei der Palliativversorgung geht um die Verbesserung der Lebensqualität“, so Konken. Darüber hinaus berate der Palliativdienst Angehörige und unterhalte ein 24-Stunden-Beratungstelefon, das unter der Nummer 059522092580 erreichbar sei.