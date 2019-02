Haren. Über die Zukunft der Seeschifffahrt hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mit Reedern aus Haren und Leer unterhalten. Dabei wurde deutlich: Die Lage der Branche hat sich weiter zugespitzt, einfache Lösungen sind nicht in Sicht.

Seit der Finanzkrise 2008 trudelt die Seeschifffahrt von einer Krise in die nächste. Hauptgründe sind ein Überangebot an Schiffen und damit Transportvolumen (Tonnage) und daraus folgend eingebrochene Frachtpreise. Diese Entwicklung hält seit Jahren an und hat weitere Probleme zur Folge – es gab also ein ganzes Bündel an Herausforderungen, über die der Wirtschaftsminister mit den Vertretern der maritimen Wirtschaft sprechen konnte.

Zu dem Treffen im Rathaus der Stadt Haren eingeladen hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing. Der Harener ist Sprecher des Ausschusses für Häfen und Schifffahrt – ihm liegen die mehr als 20 Harener Reedereien schon immer am Herzen.





Dass der Termin mit Bernd Althusmann nun ausgerechnet einen Tag nach Bekanntgabe des Verkaufs sogenannter „fauler Schiffskredite“ durch die Nord/LB an den US-Investor Cerberus angesetzt war, ist zwar einem Zufall in der Terminplanung zu verdanken. Dennoch bot der 2,7 Milliarden Euro schwere Verkauf reichlich Zündstoff für die Debatte. Denn auch die Finanzierungen für einige Harener Schiffe ist Teil des Verkaufspaketes – die Sorge, es könnten weitere Einheiten zum Schrottpreis auf den internationalen Markt geworfen werden, weil Cerberus schnelle Rendite erwartet, ist gewachsen.

So jedenfalls hatte sich Bernd Sibum, Vorsitzender des Vereins „Harener Reeder“, in dieser Zeitung geäußert. Alarmstimmung unter den Reedern machten denn auch Bernd-Carsten Hiebing und Harens Bürgermeister Markus Honnigfort aus.

Der Wirtschaftsminister sah diese Probleme sehr wohl – verteidigte im Gespräch mit Reedern aus Haren und Leer aber das Vorgehen beim Verkauf der Kredite. Denn die Nord/LB gehört mehrheitlich dem Land Niedersachsen und war jahrelang einer der wichtigsten Schiffsfinanzierer. Der Verkauf der Kredite durch die Bank sei aber zwingend notwendig gewesen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Bank insgesamt zu retten, sagte Althusmann.

Anzeige Anzeige

„Nicht sanierungsfähig“

„Die Nord/LB sitzt auf faulen Krediten im Wert von sieben Milliarden Euro. Ohne einen Teilverkauf dieser Kredite wäre die Bank nicht sanierungsfähig, und der Steuerzahler müsste im Falle einer Totalpleite mit Milliardensummen einspringen.“

Reeder Bernd Sibum legte den Focus dennoch auf die aus Sicht der Reeder zu erwartenden existenzbedrohenden Probleme. „Es ist zu erwarten, dass Cerberus viele dieser Kredite schnell einfordern wird und deshalb Schiffe nahezu zum Schrottpreis verkauft werden müssen. Dadurch wird der Transport auf dem Seeweg aber noch billiger, ganze Reedereien und nicht nur einige Schiffe stehen auf dem Spiel.“

Damit einhergehend laufe Deutschland Gefahr, sein gesamtes maritimes Know-how zu verlieren und den Status einer Seefahrtsnation zu verlieren, sagte Sibum. Das könne für eine Exportnation wie Deutschland nicht das Ziel sein.





Dem stimmte Michael Ippich vom Reederverein Ems-Dollart e. V. zu. Die Lage habe sich immer weiter verschärft – von einst sechs Schiffe finanzierenden Banken sei mit der Ostfriesischen Volksbank in Leer nur noch eine übrig. Gerade Reedereien, die vor der Wirtschaftskrise in Neubauten investiert hätten, von denen einige inzwischen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit als „Not leidende Kredite“ in den Büchern stehen, seien derzeit kaum in der Lage, notwendige Erneuerungen der Flotte durchzuführen – geschweige denn, auf umweltfreundlichere Antriebstechniken umzustellen.

Er gab zu, dass ein übertriebener Schifffahrtsboom vor der Finanzkrise dazu geführt habe, dass damals zu viele Schiffe gebaut und finanziert wurden. „Die Reeder sind sich ihrer Verantwortung hier bewusst.“

Neue Antriebe

Wie aber diese Entwicklung umzukehren ist, dafür scheint es keine einfachen Rezepte zu geben. „Der Transport ist einfach viel zu billig“, sagte Bernd Sibum, und auch, dass die maritime Wirtschaft nicht durch Niederachsen allein, sondern nur durch den Bund gerettet werden könne. Berlin habe aber in der Vergangenheit zu wenig substanziell Wirksames für die Schifffahrt getan – etwa wenn es darum gehe, dass die Banken aufgrund von Vorgaben der EU ihre faulen Schiffsfinanzierungen abbauen müssten und so die Reeder in Schwierigkeiten brächten.





Bernd Althusmann verteidigte die Sicherung des Finanzwesens durch schärfere Vorgaben. Die Lehman-Pleite 2008 habe eine weltweite Rezession ausgelöst, das dürfe nicht noch einmal geschehen. Der Bund habe die Reeder um 500 Millionen Euro entlastet, sei also nicht untätig geblieben. Aber die Situation sei insgesamt sehr unbefriedigend, das Hauptproblem die ausbleibende Finanzierung neuer, moderner Schiffe.

Die Förderung umweltfreundlicher Antriebe war ein weiterer wichtiger Bestandteil des Harener Gesprächs. Gerade im Bereich LNG, also Antrieb durch Flüssiggas, werde in absehbarer Zeit entschieden, wo in Deutschland Terminals zum Anlanden dieses Treibstoffes gebaut würden.