Meppen. Helmut Wahl, Fachreferent der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, hat bei der Generalversammlung des Vereins landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Meppen (VlF) in Teglingen mit seinem Vortrag über die möglichen Neuerungen in der Agrarpolitik der Europäischen Union (EU) für eine rege Diskussion unter den anwesenden Landwirten gesorgt.

Wahl referierte zum Thema „Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020 – Was kommt auf unsere Betriebe zu“. Das Zwei-Säulen-Modell, das die GAP seit 1999 bestimmt habe, bleibe bestehen, wie Wahl berichtete. Die erste Säule beinhalte nach wie vor die Direktzahlungen, die an die Erfüllung von Mindeststandards, den sogenannten Cross Compliance-Regeln (gegenseitige Verpflichtungen), also die Verbindung der Prämienzahlung mit der Einhaltung von Umweltstandards, gebunden sind. Die zweite Säule umfasse den Bereich der ländlichen Entwicklung sowie den Umwelt- und Klimaschutz. „Für die beiden Teilbereiche des Agrarhaushaltes sieht die EU insgesamt 365 Milliarden Euro vor“, informierte Wahl. Im Vergleich zu den vorangegangenen Agrarhaushalten rechne die EU mit weniger Mitteln, wie Wahl deutlich machte.

Flexibilität und Mitbestimmungsrecht

Detailliert erläuterte der Referent die geplanten Reformschritte der EU-Agrarpolitik nach 2020. Eine grundlegende Neuerung in der GAP-Architektur sei das Subsidiaritätsprinzip, das den einzelnen EU-Mitgliedsländern mehr Entscheidungsfreiheiten sowie Mitbestimmungsrechte bei der Mittelverteilung einräumen solle. „Die EU gibt bei der GAP lediglich einen Rahmen vor, der dann von den Mitgliedsstaaten individuell ausgestaltet werden kann. So soll mehr Flexibilität bei der Verwendung der Mittel entstehen“, so Wahl.

Die einzelnen Länder seien aufgefordert, zuvor eine Stärken-Schwächen-Analyse vorzunehmen und im Anschluss darauf ausgerichtete Ziele für die regionale Landwirtschaft zu formulieren. Unter anderem erwarte die EU dadurch weniger Bürokratie. Die Kommission plane außerdem eine größenabhängige Ausgestaltung der Direktzahlungen ab 60.000 Euro pro Jahr sowie eine Kappung ab 100.000 Euro, wobei die Arbeitsleistung berücksichtigt werde. Davon sollen vor allem kleine und mittelständische Betriebe sowie Junglandwirte profitieren. Die Direktzahlungen seien zudem verstärkt an die Einhaltung von Klima- und Umweltvorschriften gebunden, um den Umwelt- und Klimaschutz stärker zu fördern. Mehr Geld werde in die Agrarforschung sowie in die Digitalisierung des ländlichen Raumes fließen.

Brexit verhindert Beschlüsse

Wahl machte deutlich, dass die im Juni 2018 vorgestellten Vorschläge der EU-Agrarkommission lediglich Eckpunkte der GAP-Strategie beinhalten. Diese seien noch nicht ausformuliert oder beschlossen. „Das Jahr 2019 birgt mit der Wahl des Europaparlamentes und des geplanten Brexits noch zu viele Herausforderungen und Unsicherheiten. Solange es für den Brexit keine Lösung gibt, passiert erstmal wenig bis nichts“, erklärte er.

Landwirte äußern sich kritisch

Die anwesenden Landwirte zeigten sich bei der anschließenden Diskussion angesichts der geplanten Neuerungen skeptisch. „Die GAP ist doch so nicht handhabbar“, sagte ein Diskussionsteilnehmer mit Blick auf die Verordnungen und Auflagen. Er glaube nicht an eine Entbürokratisierung. Seiner Meinung nach drohe vielmehr „ein Chaos“, da die Anforderungen an die Betriebe zunehmen könnten. Ein Landwirt hielt es für erforderlich, den Nutzen der EU-Förderungen von der betriebswirtschaftlichen Seite zu betrachten: „Für jeden Antrag, den wir stellen, müssen wir vielen Stunden mit der Bürokratie verbringen, hohe Auflagen wegen der gesetzten Standards erfüllen und bekommen unterm Strich vielleicht 300 Euro. Das rechnet sich einfach nicht.“

Positiv wurde zwar grundsätzlich die neue Strategie der Mitbestimmung der Länder gesehen. Aber auch hier gab es Einwände. „Wenn andere Länder ihre ökologischen Standards und bürokratischen Anforderungen an die Mittelauszahlung niedrig halten, sind wir deutschen Landwirte klar im Wettbewerbsnachteil, da unsere Regierung die Anforderungen nicht senken wird“, befürchtete ein Teilnehmer. Die Sorgen der Landwirte seien verständlich, sagte Wahl. Es gebe noch viel Verbesserungspotenzial, wie der Referent darlegte. Das sei auch in der deutschen Politik angekommen. Der Aussage stimmte VlF-Geschäftsführer Vinzenz Bauer zu, hob aber hervor, dass der Dialog über Reformen in der EU-Agrarpolitik wichtig und notwendig sei.