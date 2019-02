Haren Zu einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, dem 10. Februar in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr lädt die Kita St. Anna anlässlich der Fertigstellung des An- und Umbaus ein.

Der Tag beginnt um 10 Uhr in der Kirche mit einem Familiengottesdienst, der von den Kindergartenkindern gestaltet wird. Anschließend bietet der Förderverein während der Mittagszeit eine Suppe in der Kita in der neuen Mensa an. Am Nachmittag lädt der Elternbeirat zu Kaffee und Kuchen ein. Mittels einer Rallye können die Kinder ihren Angehörigen das Haus vorstellen. Für zusätzliche Unterhaltung und Abwechslung sorgen der Ballonkünstler und Zauberer Frank Boss sowie ein kleines Kinderkarussell.

Die Kita St. Anna blickt mittlerweile auf eine fast 28-jährige Historie zurück. Eröffnet wurde die Einrichtung am 1. August 1991 mit einer Vormittagsgruppe, die übergangsweise in der alten Grundschule im Ortsteil Emmeln untergebracht war. 1994 wurde ein neues Kindergartengebäude am Reinkingsesch 22 in Altharen bezogen. Steigende Kinderzahlen erforderten bereits im August 1996 die Erweiterung um eine zusätzliche Kleingruppe und zum 1. August 2002 die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe in einem angeliederten Wohncontainer.

Seit August 2000 arbeitet die Kita St. Anna integrativ. Erweiterte Öffnungszeiten und fehlende Krippenplätze führten 2010 zum Anbau der ersten Krippengruppe im Stadtgebiet Haren, zum 1. August 2015 wurde die Einrichtung um eine weitere Krippengruppe baulich erweitert.

Übergangsweise und befristet von 2014 bis 2018 gab es eine Außenstelle, Annas Kinderland, mit zwei weiteren Regelgruppen an der Schillerstraße.

Bereits 2014 wurde die erste Ganztagsgruppe provisorisch eingerichtet. Gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, dass die Nachfrage nach Gantzagsplätzen immer größer wird und mit Ablauf der Betriebserlaubnis für Annas Kinderland konnte im Jahr 2018 die Kita um einen weiteren Anbau von zwei Ganztagsgruppen mit den entsprechenden Nebenräumen und der Einrichtung einer großzügigen Mensa erweitert werden.

Aktuell betreut die Kita 123 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, verteilt auf eine Regelgruppe, eine Integrationsgruppe, zwei Ganztagsgruppen und zwei Krippengruppen. Im Mai 2018 wurde sie vom Generalvikar Theo Paul ausgezeichnet als „Haus für Kinder und Familien“.