Haren . 1 421 950 Euro wird die Emsländische Landschaft 2019 in den Kreisen Emsland und Grafschaft Bentheim ausgeben.

Bei der Mitgliederversammlung in Haren gab es umfangreiche Projekt- und Arbeitsberichte, bevor der Haushaltsplan 2019 beschlossen wurde. Beim Projekt "Grenzkultur" laufen unter der Federführung der Emsländischen Landschaft zurzeit 30 Kleinprojekte und Workshops in Partnerschaft mit dem Emslandmuseum Lingen, der Provinz Drenthe und K & C (Kunst & Cultuur). Hierbei wird immaterielles Kulturerbe in der Grenzregion erforscht. Während die Hauptpartner dafür 120 000 Euro aufbringen, steuert die Europäische Union aus dem Interreg-Programm 268 000 Euro bei. Das Euregio-Projekt "Kunstverbindung" dient ebenfalls dem Austausch zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Abgeschlossen ist das Modellprojekt "KuBi Regio", das die kulturelle Bildung unter Kindern und Jugendlichen unterstützt hat. Landschaftspräsident Hermann Bröring forderte, die gewonnene Erfahrung und das neue Wissen in einem Fortsetzungsprojekt zu nutzen.

Die Plattdeutschbeauftragte Linda Wilken kündigte ihr Arbeitsprogramm 2019 an: Dazu gehören drei Schoolmesterdage (Fortbildungen für Lehrer), das Bereitstellen von Lehrmaterial, die Mitwirkung in den Arbeitsgemeinschaften "Platt in der Schule", das Rock- Musical "Jan-Kardel un siene Bande", die überregionale Vernetzung in der Gruppe "Platt is cool", im Bundesrat für Niederdeutsch und in der Fachgruppe Niederdeutsch des Niedersächsischen Heimatbundes, die Zusammenarbeit mit Partnern bei "Platt in der Pflege", "Platt inne Karke", mit der Ems-Vechte-Welle bei einem Dokumentationsprojekt, mit Vereinen und Bildungseinrichtungen. Bröring wies darauf hin, dass vom Land Niedersachsen die Fördersumme erhöht worden ist und somit die Stelle der Beauftragten dauerhaft gesichert ist.

Mit einer Reihe von Partnern betreibt die Emsländische Landschaft das Projekt "Lust auf Land", das mit den Folgen der Veränderung der Altersstruktur in ländlichen Gebieten befasst. Geschäftsführer Josef Grave Wies auf den Projektstandort Papenburg hin, mit Projektteilen in Haselünne, Walchum und Fresenburg. Es soll bei jungen Menschen zu einer positiven Wahrnehmung der Region und zur Identifikation mit der Heimat führen.

Über die Entwicklung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) berichtete dessen Leiter Nils Hanraets. Erstmals habe sich das TPZ mit "Welt. Wer? Wir!" ein Jahresmotto gegeben. Arbeitsschwerpunkt wird die Regionalisierung sein, mit neuen Kursen in Meppen, Nordhorn, Bad Bentheim und Papenburg. Ausgebaut werden soll das Projekt "Schule:Kultur 2" durch ein Austausch und Beratungsforum für Lehrkräfte, außerdem sollen mehr Workshops und Seminare zu Themen der kulturellen Bildung angeboten werden. Um gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe geht es bei einem Sprachkursprojekt mit der Volkshochschule, der Musikschule des Emslandes und der Kunstschule Meppen.

Unter den Veranstaltungen des TPZ ragt in diesem Jahr das 19. Internationale Fest der Puppen vom 13. bis 19. September heraus. Neben den Figurentheaterproduktionen, die auf vier Bühnen in der Lingener Innenstadt gezeigt werden, gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, kündigte Hanraets an. In der Diskussion wurde gefordert, die Präsenz in der Fläche in den kommenden Jahren weiter zu verstärken.

Hermann Bröring kündigte eine Festveranstaltung und eine Festschrift "40 Jahre Emsländische Landschaft e. V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim" an. Zum Haushalt merkte er an, dass die Landschaft in diesem Jahr von beachtlichen Zuschüssen des Landes profitiert, 712 000 Euro.