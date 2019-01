tbMeppen Hinter den Schafzüchtern in der Region Weser-Ems liegt ein bewegtes Jahr. Die Dürre sorgte für Futtermangel und fallende Erlöse.

Bei ihrem jährlichen Treffen im Hotel Pöker in Meppen hatten die Schafhalter aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim eine ganze Reihe Themen auf der Agenda, denn auch der Wolf sorgt zunehmend für Probleme ( wir berichteten). Der Vorsitzende des Landesschafzuchtverbandes Weser-Ems, Heiko Schmidt, berichtete gemeinsam mit Michael Gertenbach von der Landwirtschaftskammer aber auch über Erfolge.

So haben Züchter aus Weser-Ems im vergangenen Jahr 87 Zuchtböcke und 263 Zuchtschafe in sechs verschiedene Länder exportiert worden – unter anderem nach Slowenien, in die Niederlande, nach Polen, Estland und Russland. Besonders erfolgreich waren dabei die Milchschafzüchter, die den größten Anteil der Exporttiere stellten und viele per Flugzeug nach Israel lieferten. Im Ausland sind Schafe aus Weser-Ems wegen ihrer hohen Zuchtqualität oder ihrer Milchleistung gefragt. Anfragen gibt es aktuell auch aus der Türkei.

Weniger gut lief der für die Betriebserlöse weit wichtigere Verkauf von Schlachtlämmern. Denn aufgrund der Dürre im Sommer 2018 seien viele Schafbestände verkleinert und nicht ausgemästete Lämmer vorzeitig geschlachtet worden, was die Preise gedrückt habe, sagte Gertenbach. Statt 2,80 Euro pro Kilogramm Lebendgewicht wie im Sommer bekomme man nur noch 2 Euro, Trendwende nicht in Sicht. Dennoch seien die Bestände der bei der Tierseuchenkasse Niedersachsen gemeldeten Schafe auf Jahressicht nur leicht von 237248 (2017) auf 233069 Tiere gesunken. Die Zahl der Schafhalter nahm von 11904 auf 11696 ab.

Ungemach droht

Und neues Ungemach droht: Mit der Blauzungenkrankheit (BT) ist eine für Wiederkäuer hoch ansteckende Krankheit nach Europa zurückgekehrt und breitet sich derzeit in Deutschland aus. 2006 bis 2009 hatte die über blutsaugende Mücken verbreitete BT für zahlreiche Todesfälle und missgebildete Lämmer und Kälber gesorgt. Jetzt ist BT über die Schweiz nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und ins Saarland gelangt und könnte auch die Tiere im Nordwesten bedrohen. Große Sperrgebiete wurden im Süden bereits eingerichtet, Eliteauktionen für Schafe abgesagt.

Bedrohte Nutztierrassen

In Niedersachsen leben viele vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, deren Zucht mit 200 Euro je Großvieheinheit gefördert wird. Größte Gruppe in der Region Weser-Ems sind die Bentheimer Landschafe (niedersachsenweit 1525 Tiere) vor den Weißen Hornlosen (1352) und Weißen Gehörnten Heidschnucken (614).

Zum 25. Mal wird in diesem Jahr die bundesweite Eliteauktion für Bentheimer Landschafe in Uelsen in der Grafschaft Bentheim stattfinden. Aus diesem Anlass ist erstmals ein zweiter Veranstaltungstag geplant.

Einige Züchter erhielten Urkunden für besondere züchterische Leitungen, unter ihnen Birgit und Christof Böving aus Haren (Weiße Gehörnte Heidschnucken) und Helmut Melbaum aus Haselünne (Ostfriesische Milchschafe, wir berichteten).