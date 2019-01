Haren. Rund zwei Monate nach dem Verkehrstod eines Wolfes in Haren-Emmeln gibt es nun erste Ergebnisse einer intensiven Untersuchung. Demnach handelt es sich um ein ausgewachsenes weibliches Tier. Aber was haben die Experten beim Leipniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin sonst noch herausgefunden? Und warum wird jeder deutsche Wolf annähernd so gründlich begutachtet wie eine menschliche Leiche?

Die jetzt untersuchte 37,7 Kilogramm schwere Wolfsfähe war am 15. November gegen 9.30 Uhr auf der B 70 bei Emmeln mit einem Auto zusammengestoßenund dadurch ums Leben gekommen. Hermann Fehnker, einer von mehreren ehrenamtlich tätigen Wolfsberatern im Landkreis Emsland, wurde hinzugerufen und kümmerte sich um den Kadaver. Denn ein toter Wolf ist eine knifflige Angelegenheit.



Das Raubtier unterliegt europaweit strengem Schutz und ist damit nicht wie andere im Straßenverkehr getötete Wildtiere Eigentum des örtlichen Jagdpächters. Stattdessen gehören tote Wölfe den Unteren Naturschutzbehörden (UNB). Weil Wolfsberater Hermann Fehnker hauptberuflich für die UNB des Landkreises Emsland arbeitet, hatte er zumindest in dieser Hinsicht keine Abstimmungsprobleme zu bearbeiten.





Ansonsten aber ist recht genau festgelegt, was mit einem toten Wolf zu geschehen hat. Denn bislang werden alle in Deutschland aufgefundenen Exemplare ins Leipniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin gebracht und intensiv untersucht. So intensiv, dass man von fast geneigt sein könnte, von einem Kriminalfall zu sprechen.

Alle Wolfskadaver durchlaufen dort ein an der Humanrechtsmedizin orientiertes Untersuchungsschema, das Computertomografie, das Sezieren, sowie Gewebeuntersuchungen, Parasitologie, Virologie und Bakteriologie beinhaltet. So soll vor allem die Todesursache festgestellt, aber auch etwaige Erkrankungen oder der Kontakt mit Krankheitserregern abgeklärt werden.

Nerviges Kleingetier

2017 stellte das IZW zum Beispiel fest, dass die nach Deutschland zurückgekehrten Wölfe keine für den Menschen gefährlichen Parasiten in oder auf sich tragen. Stattdessen teilen sie sich nerviges Kleingetier in Fell oder Magen-Darm-Trakt mit Haus- und Jagdhunden.

Routinemäßig werden alle toten Wölfe auch auf Parvovirose (eine ansteckende Hundekrankheit), Staupe, Tollwut, Aujeszkysche Krankheit, Infektiöse Leberentzündung der Hunde und Trichinellose (Infektionskrankheit durch Fadenwürmer) untersucht.

Ziel dieser Arbeit: Man will mehr erfahren über den Rückkehrer Wolf sowie dessen mögliche Erkrankungen und eventuell damit verbundene Gefährdungen. Ein Gentest lässt im Idealfall Rückschlüsse auf die Verwandtschaft des Tieres mit anderen Wölfen zu – entweder in der Umgebung oder auch in Hunderten Kilometern Entfernung. Denn die Wanderfähigkeit der Wölfe ist einer der Hauptgründe für die vergleichsweise schnelle Wiederausbreitung: Canis lupus, so der lateinische Name, kann auf der Suche nach neuen Revieren bis zu 80 Kilometer pro Tag zurücklegen und wird dabei immer häufiger Opfer des dichten deutschen Straßen- und Schienennetzes.





Steven Seet, Leiter der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim IZW, berichtet, bisher seien mehr als 200 Wölfe in Berlin untersucht worden, 70 Prozent davon starben im Straßenverkehr, also rund 140. Aber 17 bis 18 Prozent der 200 Wölfe seien mindestens einmal in ihrem Leben beschossen worden und enthielten Munitionsreste, bei vielen waren die Schüsse auch die Todesursache.

Auch in Niedersachsen. Die meisten der inzwischen 56 in Niedersachsen zu Tode gekommenen und danach auch entdeckten Wölfe starben zwar bei Verkehrsunfällen – so wie die Nummer 50 der Liste, die Fähe aus Haren-Emmeln, die keine Reste von Munition aufwies und vor dem Unfall gesund war. Aber immerhin sieben kamen durch eine illegale menschliche Handlung ums Leben.

Illegale Tötungen

Deshalb also wird untersucht was die Wissenschaft hergibt. „Eine komplette Sektion dauert pro Wolf etwa drei bis vier Stunden“, berichtet Seet. Hinzu komme die Auswertung der verschiedenen Proben in auswärtigen Labors, was mehrere Wochen dauern könne. Außerdem wird jeder Wolf vor der Sektion komplett in einem Magnetresonanztomographen digital erfasst. „So bauen wir eine Datenbank auf, in der man später jederzeit jeden toten Wolf im Detail noch einmal erforschen kann – Knochen, Leber, Herz: alles ist zu sehen“, sagt Seet.

Es gab neben vielen Vorschriften also auch inhaltlich gute Gründe für Wolfsberater Hermann Fehnker, den Mitte November in Haren überfahrenen Wolf nach Berlin zu schaffen. Denn immerhin handelte es sich um das erste Exemplar des großen Raubtiers, dessen man im Emsland seit mindestens 150 Jahren habhaft werden konnte. Und weil sich auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 spätestens 2018 ein Rudel etabliert hatte, stand die Frage im Raum: Stammt dieses tote Tier aus dem Rudel? Handelt es sich vielleicht um die Mutter der sechs Welpen aus dem Frühjahr?





Genauer muss man sagen: Diese Frage steht bis heute im Raum. Denn auch wenn in den sogenannten sozialen Medien Spekulationen zum Emmelner Wolf ins Kraut schießen: Die Untersuchung der Genproben ist noch nicht abgeschlossen und kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie das Niedersächsische Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Fragen zu verwandtschaftlichen Verhältnissen müssen also vorerst offen bleiben.

„Sicher ist nur, dass es sich um eine erwachsene Fähe im Winterfell handelt“, sagt Hermann Fehnker. Das Land Niedersachsen führt sie in seiner Liste „Tote Wölfe in Niedersachsen“ als Altwolf – was einen Welpen aus dem Jahr 2018 und auch einen Jährling aus dem Vorjahr wohl ausschließt. 2017 hatte eine Sichtbeobachtung auf der WTD den Verdacht nahe gelegt, es hätte bereits damals einen einzelnen Welpen im Emsland gegeben. Bestätigen ließ sich das bisher nicht.

Auch Hermann Fehnker und seine Wolfsberaterkolleginnen und Kollegen sind deshalb gespannt auf die Genuntersuchung. Denn sie wären ein weiteres Puzzlestück im Stammbaum der in Deutschland lebenden Wölfe.