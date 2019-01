hesp Haren. Im Rahmen der Gedenkveranstaltung „100 Jahre Krieg und Frieden“ hat die Kolpingsfamilie Altharen gemeinsam mit den Altharener Pfadfindern und Mitgliedern des Schützenvereins Altharen an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnert

80 Menschen hatten sich trotz einsetzenden Schneefalls und eisigen Temperaturen vor der mit Fackeln ausgeleuchteten Gedenkstätte für Kriegsopfer an der Adenauer Straße in Altharen versammelt. Während die Veranstaltung von Mitgliedern der Kolpingkapellen aus Haren und Emmeln musikalisch untermalt wurde, gedachten die Anwesenden den Kriegsopfern und setzten ein Zeichen für den Frieden in der Welt.

Sinnloser Krieg

„Wir sind hier zusammengekommen, um derer zu gedenken, die in jungen Jahren ihr Leben in einem sinnlosen Krieg haben opfern müssen“, sagte Clemens Schüer, Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Der Erste Weltkrieg habe fast 20 Millionen Menschen das Leben gekostet, unendliches Leid verursacht und ganze Nationen traumatisiert. 61 junge Männer aus Altharen seien in diesem Krieg gestorben. „Für das kleine Altharen bedeutete dies viel Leid in fast allen Familien“, so Schüer. Damit die Gefallenen aus dem Ort und der Schrecken des Krieges nicht in Vergessenheit gerieten, sei das Ehrenmal von Altharener Familien fünf Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erbaut worden. Seither seien viele Menschen zur Gedenkstätte gekommen, um für Frieden in der Welt zu beten. „Dies ist auch das Anliegen der heutigen Veranstaltung“, sagte Schüer und leitete damit zum Friedensgebet über, das der stellvertretende Präses der Kolpingsfamilie, Herbert Schulte, vortrug.

Großes Leid

Im Anschluss schilderte der Kolping-Vorsitzende zwei Geschichten über Krieg und Frieden. Die erste Erzählung, die Schüer selbst als Dreijähriger erlebt hatte, handelte davon, dass im Jahr 1943 ein 18-Jähriger, von den Kindern aus dem Ort bewundert, stolz und mutig in den Krieg nach Osten zog und dort ums Leben kam. Schüer erinnerte sich an das Leid und die Trauer, die der Todesfall in der Familie und im gesamten Ort auslöste.

In der zweiten Erzählung berichtete Schüer ebenfalls von einem 18-Jährigen Altharener der nach Osten zog, allerdings nicht als Soldat und nicht in den Krieg, sondern als Pfadfinder, der im Jahr 1998 an einem internationalen Zeltlager in der polnischen Stadt Międzyrzecz, einer Partnerstadt Harens, teilnahm. Zu diesem Zeltlager seien auch viele junge Menschen aus anderen Partnerstädten, wie Andrésy in Frankreich und dem niederländischen Vlagtwedde nach Polen gekommen, „um Kontakte zu knüpfen, um miteinander fröhlich zu sein, um den Grundstein zu festigen für ein zukünftiges friedliches und freies Europa“, berichtete Schüer.

Friedliches Miteinander

Er selbst sei als Mitglied einer offiziellen Delegation der Stadt Haren mitgereist und habe eindrucksvoll erlebt, dass sich der Wandel zu einem friedlichen und respektvollen Miteinander vollzogen habe. So zog Schüer zum Anschluss das Fazit: „Tragen wir alle dazu bei, dass sich die erste Geschichte nie wiederholt. Tragen wir alle dazu bei, dass das Haus Europa in Frieden und Freiheit vollendet wird.“ Zum Thema „100 Jahre Krieg und Frieden“ hatte die Altharener Kolpingfamilie eine Plakatausstellung in der Gaststätte Drees vorbereitet, die im Anschluss an die Gedenkveranstaltung von den Teilnehmern angeschaut werden konnte.

