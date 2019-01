Haren. Am 16. Februar 2019 kommt die von der letzten Revival-Night bekannte Peter-Maffay-Tribute-Band „Eyszeit“ zurück nach Haren.

Ab 20 Uhr wird die Band im Müllerhaus an der Mersmühle eine nach Angaben der Veranstalter „verblüffend authentische Peter Maffay-Show“ präsentieren. Das Repertoire der Band beinhaltet viele aktuelle Songs von Peter Maffay sowie auch Klassiker wie „7 Brücken“, „Eiszeit“, „So bist Du“, „Samstagabend“ oder „Sonne in der Nacht“.

Eyszeit gilt demnach als die Band mit Deutschlands bestem Peter Maffay-Imitator. Reiner Vogl wurde in der Vergangenheit mit zahlreichen Medien-Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem goldenen Mikrofon der ARD. Entdeckt wurde Vogl von Moderator und Entertainer Rudi Carrell. Seine einzigartige, spezielle und vom Original kaum zu unterscheidende Stimme ist eines der herausragendsten Merkmale dieser Band.

Die Musiker um Vogl haben in der Vergangenheit mit bekannten Künstlern wie Alexis Korner (Gründer ein Band, in der die späteren Rolling Stones mitspielten), Bobby Kimball (Toto), Bette Dorsey, Ken Taylor (Peter Maffay Band), Mercedesz Csampai (internationale Musicaldarstellerin), Frankfurt City Blues Band, Cosmic Sound Orchestra (ex. Supermax) oder London Aircraft gespielt.