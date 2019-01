Haren. Vor etwas mehr als einem Jahr haben die Bauarbeiten für die neue Höchstspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Dörpen/West und Niederrhein begonnen. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was ist im vergangenen Jahr auf der Baustelle passiert, und welche Arbeiten stehen noch an?

Diese Fragen hat Inga Wilken, Referentin für Bürgerbeteiligung beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet jetzt auf Anfrage beantwortet.



Das Leitungsbauprojekt besteht aus zwei insgesamt 28 Kilometer langen Freileitungsabschnitten und einem rund drei Kilometer langen Erdkabelabschnitt in Haren. Damit gebe es nicht nur eine, sondern gleich vier Baustellen, sagt Wilken. „Um die Kabelstrecke und die Freileitung mit einander zu verbinden, wird in Dankern und Segberg jeweils eine sogenannte Kabelübergangsanlage errichtet“ (wir berichteten).





Die Arbeiten an der Kabelübergangsanlage (KÜA) in Segberg sind beinahe abgeschlossen. Mit der Errichtung des sogenannten Portals Anfang September stehe hier nun das höchste und größte Bauwerk der Anlage, sagt Wilken. Es ist 37 Meter hoch und 80 Tonnen schwer. Mit dem sogenannten „Seilzug“, also dem Aufhängen der Kabel, wurde Anfang November auch schon die Verbindung zwischen Freileitung und Kabelübergangsanlage geschaffen.





„Jetzt fehlt nur noch die finale Elektromontage, um das Erdkabel an die Kabelübergangsanlage zu koppeln“, berichtet Wilken. Bei der KÜA in Dankern seien die Arbeiten hingegen noch im vollen Gange. Derzeit werden die Portalfundamente gesetzt.



Auch bei der Kabelbaustelle sei ein guter Fortschritt zu erkennen. Die Arbeiten hatten 2018 im späten Frühjahr begonnen. Abschnitt für Abschnitt wurde ein 45 Meter breiter und 1,80 Meter tiefer Kabelgraben ausgehoben und Leerrohre in den Boden eingebracht. Inzwischen ist der Graben bis auf wenige Stellen wieder verschlossen – und zwar nach Angaben von Tennet so, dass die ursprüngliche Bodenschichtung wiederhergestellt wurde, was für die Landwirtschaft von Bedeutung ist.

Nach Rückverfüllung des Kabelgrabens bleibt ein Schutzbereich von 25 Metern bestehen. Dort wo es nicht möglich sei, einen Kabelgraben auszuheben, wie beispielsweise wo Stromleitung und Straße sich kreuzen, komme ein horizontales Bohrverfahren zum Einsatz. „Auch hier sind inzwischen fast alle Bohrungen abgeschlossen. Momentan werden die Bohrungen unterhalb einer Torflinse auf dem Gemeindegebiet in sechs Meter Tiefe durchgeführt.“







Der Zug des Kabels durch die Leerrohre stellt den Abschluss der Baumaßnahmen im Erdkabelabschnitt dar. Tennet rechnet damit, Anfang April mit diesen Arbeiten zu beginnen.

Bei den Freileitungsabschnitten geht es nach Wilkens Angaben ebenso zügig voran. „Bei fast allen Maststandorten sind die Fundamente mittlerweile gesetzt und die Masten werden gestockt“. Hier werde immer nach dem gleichen Prinzip verfahren: Erst wird der Mast gegründet, also so fest in der Erde verankert, dass er den Zuglasten auch bei extremen Witterungsbedingen wie Sturm, Schnee oder Eis standhalten könne. Dann werde der Mastfuß gestellt und anschließend Stock für Stock weiter aufgebaut und montiert.

Inzwischen stehen zwischen dem Umspannwerk in Dörpen und dem Gemeindegebiet der Stadt Haren 47 von 58 geplanten Masten. Insgesamt sind acht Maststandorte auf dem Gebiet der Stadt Meppen von der Planfeststellung ausgenommen.





Diese Maststandorte werden erst gebaut, wenn der Übergabepunkt der Leitung mit dem Leitungsabschnitt von Amprion geklärt ist. Das ist aber derzeit noch umstritten, weil die Kommunen mit der vorgesehenen Trasse nicht einverstanden sind und Änderungen fordern.

Über den Jahreswechsel haben nach Tennet-Angaben die Baumaßnahmen im Freileitungsabschnitt geruht. Ab kommender Woche geht es mit Maststockungen und dem Seilzug auf dem Gebiet der Stadt Haren weiter. Insgesamt befinde man sich im Tennet-Abschnitt im Zeitplan, sagte Wilken.

Dort wo wertvolle Lebensräume zum Beispiel von Amphibien gestört werden, hat Tennet Vorkehrungen getroffen und Schutzzäune aufgestellt. Sie sollen zwischen Februar und Oktober wandernde Tiere am Eindringen in die Baustelle hindern und sie so schützen.