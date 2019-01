Haren. Das Jahr 2019 hat in Haren bereits mit einer Großveranstaltung begonnen: Das Neujahrskonzert des Heimatvereins war ein Erfolg. Was folgt, sind abwechslungsreiche Aussichten auf die kommenden Monate.

Denn auch wenn in diesem Jahr die Püntetage nicht auf dem Programm stehen, wird angesichts einer ganzen Reihe kultureller oder sportlicher Veranstaltungen kaum Langeweile aufkommen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier die wichtigsten vorgestellt.



Die Kirmes in Rütenbrock findet vom 16. bis 18. August statt, eine Woche später, vom 24. bis 26. August folgt die Kirmes in Haren. Beide setzen eine sehr lange Tradition fort – in Rütenbrock zum Beispiel gibt es einen Jahrmarkt seit mehr als 190 Jahren.





Am 13. April hat die Kolpingkapelle Emmeln Grund zu feiern: Im Saal Hagen gibt sie ein Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen. Am 21. September soll ein Sternmarsch mit Gastvereinen und Jubiläumskonzert folgen.

Am 27. April folgt gleich ein weiteres Gold-Jubiläum: Der Motor-Sport-Club Rütenbrock wird ebenfalls 50 Jahre alt und feiert einen ganzen Tag lang auf der Rennbahn. Die Fahrer werden sich mit ihren Fahrzeugen präsentieren und ein sogenanntes Fahrerlager bilden. Die Zuschauer haben somit freien Zugang zu den Autos und Zugfahrzeugen. Die Fahrer- und Fahrerinnen werden ihre Autos auch in Aktion zeigen. Am 9. Juni folgt dann noch Pfingstrennen des MSC.

Und gleich noch ein Jubiläum steht an: Das Jubiläumsschützenfest des Bürgerschützenvereins Haren, der 125 Jahre alt wird und das vom 31. Mai bis 3. Juni gebührend feiern will. Am 14. Juni veranstaltet der TuS Haren den City-Lauf. Erstmals im September statt im Juli finden die Harener Musiktage (13. bis 15.) statt.

Anzeige Anzeige

Ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm steht auch bei den verschiedenen Heimatvereinen auf der Agenda. In Wesuwe ragt dabei zum Beispiel das 3. Hoffest am 13. und 14. Juli heraus oder der Kartoffelmarkt am 8. September. Der Heimatverein Rütenbrock veranstaltet am 26. Juni sein Sommerfest auf dem Heimathof und am 15. September einen Familiensonntag.





Der Heimatverein Haren setzt wieder auf Bewährtes und neue Gesichter gleichermaßen. Erstmals wird am 13. April mit „Look Sharp!“ eine der besten Roxette-Coverbands in der Emsstadt auftreten. Die Peter Maffay Coverband „Eyszeit“ wird am 16. Februar zu hören sein. Bühnenauftritte haben 2019 auch einige Harener Klassiker: Am 14. September covern die „Purple Strangers“ die Rocklegende „Deep Purple“, am 12. Oktober spielen die Dirty Deeds und Eisenkarl und am 16. November CCR, die Tributeband von Creedence Clearwater Revival.

Am 15. Juni beginnt um 19 Uhr die 11. Harener Klassiknacht unter dem Motto „Musik in der Natur, Natur in der Musik“. Ein Jubiläum feiert 2019 das Winzerfest, das vom 9. bis 11. August wieder viele Gäste anlocken dürfte.

Weitere lohnenswerte Veranstaltungen wird der Verein Klangkultur Emsland wieder auf die Beine stellen. Am 9. Februar gibt es eine Lesung mit der Journalistin, Autorin und Texterin Kena Hüsers auf dem Kulturschiff Blaue Donau. Am 16. März folgt ein Konzert mit Travels & Trunks sowie Wood & Valley, am 20. April das Klangnest #2 im Müllerhaus Haren und am 21. Dezember das Wohnzimmerkonzert.