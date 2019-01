So sieht es in Haren bereits seit zehn Tage aus. Foto: Malte Goltsche

Haren. In der Stadt Haren hätten am Samstag, 5. Januar, die gelben Säcke abgeholt werden sollen. Passiert ist seitdem fast nichts. Nun meldet die Stadt große Zweifel am neuen Entsorger Remondis an.