Haren. In der Stadt Haren hätten am Samstag, 5. Januar, die gelben Säcke abgeholt werden sollen. Passiert ist seitdem fast nichts. Nun meldet die Stadt große Zweifel am neuen Entsorger Remondis an. Auf der Zentraldeponie in Wesuwe stapeln sich indes die Säcke mit Plastikmüll.

Auf der Zentraldeponie in Wesuwe gibt es derzeit deutlich mehr zu tun für Mitarbeiter. Zwei große Container sind bereits mit gelben Säcken gefüllt. Ständig werden weitere angeliefert. "Die Bürger dürfen uns ihre gelben Säcke jetzt kostenlos bringen", sagt Anlagenverantwortlicher Andreas Weh. "Das ist für uns natürlich mehr Arbeit, aber hier können die Säcke besser gelagert werden, als dass sie weiterhin an den Straßen stehen und durch die Gegend wehen."

Wie und wann der zuständige Entsorger Remondis den Wertstoffmüll abholt, ist derzeit noch nicht klar. Fest steht nur, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Emsland (AWB) diese Dienstleistung in Rechnung stellen will, kündigt Heinz Bökers, Betriebsleiter des AWB, an.

Landkreis greift ein

Am Montag teilte die Kreisverwaltung mit, dass andere Entsorgungsunternehmen damit beauftragt wurden, Remondis bei der Abholung des Verpackungsmülls zu unterstützen, was eigentlich nicht Aufgabe des Landkreises sei. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte der Landkreis, dass sich die Kommunen mit entsprechenden Hinweisen an den AWB wenden sollen. Anwohner sollten sich an das Kundencenter des AWB wenden und über "Brennpunkte" informieren. Diese Hinweise würden aufgenommen und daraufhin Partner des AWB, darunter Reholand Lingen, Kolping Papenburg und der Bodenkulturzweckverband mit der Abholung der gelben Säcke betraut. Als "Brennpunkte" definiert der Landkreis Stellen, an denen sich gelbe Wertstoffsäcke, beispielsweise bei Mehrfamilienhäusern, häufen und durch Wind verweht oder Tiere zerstört werden könnten und somit auch eine Gefahr bestehe, dass sie den Straßenverkehr gefährden

Bürgermeister verärgert

Sehr verärgert sei Harens Bürgermeister Markus Honnigfort über das Verhalten der Firma Remondis Kiel, die für das DSD in der Stadt Haren und weiteren Kommunen die Wertstoffsäcke abholt. „Remondis hat leider nicht Wort gehalten. Die versprochene Nachsammlung der gelben Säcke wurde nur in Teilen durchgeführt. In vielen Straßenzügen der Stadt stapeln sich weiterhin die Wertstoffsäcke“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.



„Es gibt keine Ausreden"

Bei einem Telefonat mit Harens Bürgermeister habe der Geschäftsführer von Remondis Kiel Zugeständnisse gemacht: „Es gibt keine Ausreden. Mit schlechter Kommunikation haben wir in Haren für Irritationen gesorgt, unzureichend gesammelt und viel Chaos hinterlassen. Wir entschuldigen uns dafür bei Einwohnern und Stadtverwaltung“. In der Pressemitteilung schreibt die Stadt über die Gründe für die nicht erfolgte Nachsammlung: "Da die Mitarbeiter von Remondis offenbar selbst den Überblick verloren haben, wurde die Nachsammlung für Haren zwischenzeitlich eingestellt und auf die kommenden regulären Abholtermine der Wertstoffsäcke ab Donnerstag verwiesen. Dann will Remondis neue Fahrzeuge mit größerem Transportvolumen und mehr Presskraft einsetzen und die Mitarbeiter besser instruieren."

Stadt hätte weitere Unternehmen hinzugezogen



Anzeige Anzeige

Ob das Unternehmen seinen Auftrag dann korrekt erfüllt, bleibe für die Harener offen. „Die letzten Tage haben gezeigt, dass geeignete Fahrzeuge, fachkundige Mitarbeiter und entsprechende Ortskenntnisse fehlten“, wird Honnigfort zitiert. Angesichts dieser Schlechtleistung hätte die Stadt gerne Dritte mit der Abholung des Verpackungsmülls beauftragt. Doch das Thema sei komplex, wie die Rücksprache mit einem regionalen Entsorgungsbetrieb ergeben hätte. So gehöre der zur Abholung bereitgestellte Verpackungsmüll dem Dualen System und darf diesem nicht einfach entzogen werden.

Nur DSD könne, direkt oder über den Landkreis Emsland, Dritte mit der Sammlung des Verpackungsmülls beauftragen. Das sei eine Option, die sich DSD auch vorbehalte, hieß es gegenüber der Stadt Haren.