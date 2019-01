Haren. Mit der Übergabe der Gewinne ist der Harener Sammelspaß 2018 abgeschlossen worden. Die Harener Püntkerköningin Lena Kiepe hatte als Glückgöttin die Gewinner ermittelt.

Marion Schmitz aus Haren-Wesuwe konnte nunmehr den Hauptpreis, ein Auto der Marke Ford KA +, fünftürig in Liquid-Weiß, in Empfang nehmen. Den Autoschlüssel überreichte ihr Michaela Schepers, die Vorsitzende des Vereins Haren City aktiv. Natürlich gab es danach für die ganze Familie gleich die erste Probefahrt.

Auch können die Gewinner der Harener Gutscheine jetzt damit in den teilnehmenden Harener Betrieben einkaufen gehen. Beim Harener Sammelspaß gab es im Jahr 2018 Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu gewinnen. In der Vorweihnachtszeit hatte der Verein tausende Sammelkarten und Sammelpunkte im Rahmen des Harener Weihnachtssammelspaßes kostenlos in den Mitgliedsbetrieben verteilen lassen. Die Sammelpunkte wurden in den teilnehmenden Harener Geschäften vergeben und mussten dann auf die Sammelkarten geklebt werden.