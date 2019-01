Mit Spaß bei der Sache: Das Backen der Neujahrskuchen für das Konzert am Sonntag beim Harener Müllerhaus hält den Heimatverein auf Trab. Foto: Tobias Böckermann

Haren. Wenn es am Sonntag „Mit Klassik und Filmmusik ins neue Jahr“ geht, dann steht in Haren wieder das Neujahrskonzert auf dem Programm. Rund 50 Helfer des Heimatvereins stemmen das erste Großereignis im Jahr – in dieser Woche haben sie 1800 Neujahrskuchen gebacken.