Böller verursacht Heckenbrand in Haren

Am späten Neujahrsabend ist es in Haren in einem Wohngebiet zu einem Heckenbrand durch einen Feuerwerkskörper gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Haus verhindern. Symbolfoto: Michael Gründel/dpa

Haren. Am späten Neujahrsabend ist es in Haren in einem Wohngebiet zu einem Heckenbrand durch einen Feuerwerkskörper gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Haus verhindern.