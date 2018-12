Haren. Eine voll mobile Freilandhaltung von Legehennen gibt es auf dem Hof Schütte in Haren-Rütenbrock, Alter Ortskern 32.

Sehen, woher das Frühstücksei kommt, kann man auf dem Hof Schütte in Rütenbrock. Hof-Chefin Marie-Theres Book-Schütte ist wohl die erste, die hierzu im Umkreis von Haren, vermutlich sogar im Landkreis Emsland, ein Hühnermobil einsetzt. Die Eier bietet Book-Schütte auf dem Hof zum Kauf an.

Das Hühnermobil ist ein fahrbarer Stall, der die Hühner stets eine frische Wiese vorfinden lässt. „ Ich möchte mit dieser Investition dazu beitragen, Viehhaltung transparenter zu machen, damit Verbraucher Vertrauen zu den bäuerlichen Landwirtschaftsbetrieben behalten“, erklärt Book-Schütte.

Hühnermobile erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Anders als Großstallanlagen, die keinen Zugang dulden, zeigen sie dem Kunden offen, wie der Landwirt seine Hühner hält. Man kann die Tiere beobachten und sich davon überzeugen, dass sie genug Auslauf haben und stets frische Futterquellen nutzen können.

Hierzu wird das Hühnermobil mindestens einmal wöchentlich mit einem Traktor zu einer frischen Grünfläche weitergezogen. Ansonsten arbeitet das Hühnermobil während des Betriebes vollkommen autark. Zwei auf dem Dach angebrachte Fotovoltaikplatten liefern den nötigen Strom, der neben der LED-Beleuchtung die Technik mit Energie versorgt. So öffnen und schließen sich nicht nur die Auslaufklappen nach einer programmierten Uhrzeit automatisch, auch die Klappe, die zu den Nestern führt, wird so bedient. Dank einer speziellen Isolierung gibt es das passende Klima im Stall.

Die Nester, in denen die Hühner ihre Eier legen, werden mit Dinkelspelzen (Weichweizen) eingestreut, was zum Einen hygienisch sauber und zum Anderen für die Hühner zum Eierlegen sehr angenehm ist. Der Kot der Tiere fällt auf ein Kotband, das alle fünf Tage entleert wird. Dadurch wird der Geruch auf ein Minimum reduziert und der Keimdruck niedrig gehalten. Im Untergeschoss des Hühnermobils befindet sich der Scharraum, gewissermaßen der „Spielplatz“ für die Hühner, in dem sie auch innen scharren und picken und sandbaden können.