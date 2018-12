Haren. Im Harener Stadtteil Rütenbrock musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand ausrücken. Es wurde niemand verletzt.

Der Brand brach in einem Haus in der Königsberger Straße aus. Vermutlich hatte ein Defekt an einer Heizungsanlage einen Kurzschluss ausgelöst. Dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt.