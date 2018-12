37 Vereine und Verbände profitieren von der Spende der Volksbank Emstal. Foto: Volksbank

Haren. Mit einer Spende in Höhe von 36.996,60 Euro unterstützt die Volksbank Emstal eG in diesem Jahr 37 Vereine und gemeinnützige Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet rund um Haren und Lathen.