Haren. Adventlicher Schmuck, Lichterglanz und der Duft von Glühwein und Plätzchen haben den passenden Rahmen für einen märchenhaften Abend des Harener Rotary-Clubs geboten. Über 150 Zuhörer waren im Müllerhaus dabei.

Der rotarische Märchenabend hat im Rotary-Club und auch bei vielen seiner Besucher schon Tradition. Eine tolle Stimmung hatte einer Pressemitteilung zufolge wieder einmal der Heimatverein Haren geschaffen. In gemütlicher Atmosphäre konnte die Märchenerzählerin Conny Sandvoß auch das voll besetzte Müllerhaus mit märchenhaften Erzählungen jenseits der Gebrüder Grimm von Trollen, Indianerjungen und auch der bösen Stiefmutter begeistern.

Eine rotarische Veranstaltung dient immer einem guten Zweck: In diesem Jahr sammelten die Rotarier zugunsten von KiTa-Projekten der Vitus Stiftung für Kinder mit und ohne Behinderung in Haren. Die Vertreter der Vitus Stiftung nahmen am Ende der Veranstaltung von Club-Präsident Hermann Deuling einen Scheck in Höhe von 2800 Euro entgegen. „Der Abend und der Erlös zugunsten der Vitus Stiftung waren wirklich märchenhaft“, erklärte Kerstin Bergmann, Beiratsvorsitzende der Vitus Stiftung, bei der Scheckübergabe. Vitus Geschäftsführer Michael Korden ergänzte: „Herzlichen Dank an alle Unterstützer. Wir werden das Geld sinnvoll für unsere neuen Kindertagesstätten in Haren einsetzen.“

Ebenfalls aktiv waren die Rotarier mit einem eigenen Stand auf dem Harener Weihnachtsmarkt mit dem Verkauf von Selbstgestrickten, Selbstgemachten und dem inzwischen stadtbekannten Rot(ary)kohl.

Rotary international ist eine weltweite Vereinigung von Männern und Frauen mit Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement. Der erste Rotary-Club wurde 1905 in Chicago gegründet. Der Rotary-Club Haren (Ems) wurde 2010 gegründet.