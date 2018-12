Haren. Zum 14. mal findet am 2. Weihnachtstag in Haren die beliebte Rüt’n’Rock Christmas-Gala statt. Wie 2017 wird auf dem Schützenplatz ein großes Zelt aufgebaut, das mit weihnachtlicher Dekoration die Kulisse des Festivals bildet.

Für beste Unterhaltung hat das RüRo-Team wieder mal die lokale Musikszene verpflichtet und ein buntes Programm zusammengestellt. Von Songs der Crossover-Legenden Rage Against The Maschine über den Sound der 2000er bis zu aktuellem Modern-Rock ist alles dabei.

Aus allen Ecken der emsländischen Musiklandschaft haben sich drei Bands gebildet: Sie setzen sich aus „alten Hasen“ wie Mitgliedern der Formationen EL*KE, Chicken Farm oder The Morbid Minds zusammen. Die zweite Generation spielte in der jüngeren Vergangenheit in Bands wie Hurricane Dean oder Fools From Stack und auch Mitglieder der aktuell aufstrebenden Wilderlife sind dabei.

Aftershow mit DJ-Team

2018 ist somit von guten Bekannten geprägt: Fest ins Programm gehören die Allstars, die sich einst für die Gala 2015 gegründet haben und mit Indie-Rock-Klassikern zum Feiern einladen. Novocaine sind zum zweiten Mal zu Gast bei der Christmas-Gala und wollen mit Songs von System of a Down, Deftones und Limp Bizkit dem Publikum einheizen. Auch für die Bombtracks ist es der zweite Besuch. Bereits auf der Gala 2010 haben sie bewiesen, wie man das Publikum aus seine Seite zieht.

So gut wie alle Mitglieder der Bands haben in ihrer Musikerlaufbahn schon mit eigenen Gruppen auf verschiedenen Bühnen deutschlandweit sowie auf einer RüRo-Bühne gestanden. Im Anschluss verspricht das RüRo-DJ-Team eine ausgelassene Aftershowparty. Neben altbekannten und auch neuen Hits verspricht das Team eine Zeitreise durch die Rüt’n’Rock-Historie. Neu in diesem Jahr ist das RüRo-Song-Bingo: Beim Erraten der gespielten Evergreens und Hits können mit traditioneller Bingo-Spielweise ein paar nachträgliche Weihnachtsgeschenke ergattert werden.

Einlass ist ab 20.30 Uhr, los geht es um 21.15 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Der gesamte Gewinn geht wie immer an Projekte in der RüRo-Partnergemeinde Kalba, die auch nach dem Tod von Pater Hagen weiter gefördert wird.