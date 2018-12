Haren. Begeistert haben die Konzertbesucher in der voll besetzen Wesuweer Kirche nach einem beeindruckenden Weihnachtskonzert den Schülern des Harener Gymnasiums stehend zugejubelt. Die Musiklassen der Schule trugen Besinnliches und Flottes im Verlauf eines abwechslungsreichen Programms vor.

Mit einer feierlichen Kerzenprozession zum Altar der St. Clemens-Kirche leiteten die jungen Sänger ihr traditionelles Weihnachtskonzert ein. Dabei erklang als Kanon die Weise „In dulic jubilo“ aus dem 14. Jahrhundert in einem 1991 von H. Renger modernisiertem Arrangement. Großartig meisterte der Schulchor auch das anspruchsvolle „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt zum Konzertauftakt.

„Für uns ist das jährliche Weihnachtskonzert, dem viele Stunden des Übens vorausgegangen sind, immer wieder ein festlicher Höhepunkt des Schuljahres“, sagte Dirigent Thomas Stegemann, der die Chöre und verschiedenen Musikgruppen durch das Konzert leitete und den festlichen Abend moderierte. Danach kündigte Stegemann als erstes Instrumentalstück, „Nun kommt der Heiden Heiland“, dargeboten vom Querflötenensemble, an. Beschwingt und fröhlich klang es im Anschluss bei den „Young Voices“ des Harener Gymnasiums mit dem Lied „Weihnacht ist auch für mich“, und bei dem mit viel Bewegung fröhlich vorgetragenen Christmassong „One For The Little Bitty Baby“. Dafür gab es lauten Szenenapplaus von den Konzertbesuchern.

Den zweiten Instrumentalpart, „Conzana 2 in G“, meisterte Anna Büter virtuos auf der Sopranblockflöte. Gemeinsam trugen danach Schulchor und Ehemaligenchor als einen absoluten Höhepunkt des Weihnachtskonzerts das „Halleluja“ aus „der Messias“ von Händel vor. Die Sängerinnen und Sänger des Harener Gymnasiums waren bei diesem Stück schon ein Chorbestandteil der Harener Klassiknacht. Ein ergreifender und klanglich wunderbarer Moment in der Wesuweer Kirche.

Die Mitglieder des Ehemaligenchors machten dann weihnachtlich und stimmsicher weiter mit „O Jesu Christ“ und „Ave Maria“ im neuzeitlicheren Arrangement von A. Eichhorn. Den zweiten Teil des fast zweistündigen Konzerts leitete das Querflötenensemble mit Eric Claptons „Tears In Heaven“ ein, gefolgt von Billy Joels „Piano Man“ und „Imagine“ von John Lennon, toll vorgetragen von Schulband und Chor. Nachdem der Ehemaligenchor seinen letzten Block gesungen hatte, kam es zum großen Finale eingeleitet mit „Freedom Is Coming“ einem Spiritual aus Afrika.

Die mit rhythmischen Beifall eingeforderte Zugabe widmeten alle Teilnehmer ihrem Musiklehrer Willi Schulte, der am Ende des Schuljahres „sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet“, sagte Gesamtkonzertleiter Thomas Stegemann vor Schultes Lieblings-Chorlied „A Song Of Peace“.