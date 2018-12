Haren. Wie schon in den Vorjahren lädt der Verein Klangkultur Emsland zum Jahresabschluss zum gemütlichen Wohnzimmerkonzert ins Müllerhaus an der Mersmühle ein.

Am Samstag, dem 22. Dezember, ab 19.30 Uhr sind zur vierten Auflage des Konzertabends alle Besucher herzlich eingeladen, auf gemütlichen Sofas Platz zu nehmen und bei entspannter, weihnachtlicher Atmosphäre, Glühwein, Bier, Softdrinks und selbst gebackenen Plätzchen einer handverlesenen Auswahl an Künstlern zu lauschen.

Wie in den vergangenen Jahren ist der Eintritt frei. Über eine Spende, um auch in Zukunft vielfältige Kulturangebote realisieren zu können, freuen sich die Aktiven des Vereins. Aufspielen werden Musiker aus Deutschland und den Niederlanden.

„Van Common“ ist das Projekt des Amsterdamer Multiinstrumentalisten und Singer-Songwriters Sebastiaan van Ravenhorst. Als Einsiedler zog sich der junge Mann in ein kleines Strandhaus im Südwesten der Niederlande zurück. D.I.Y., „alles in Eigenregie“, so lautet sein Credo: Schreiben, singen, spielen und aufnehmen. Eingedeckt mit Proviant zog er sich zurück, um sich eine Woche lang komplett auf das Schreiben neuer Songs zu konzentrieren. Das Ergebnis ist nach Angaben der Veranstalter eine Mischung aus Dream-Pop, Shoegaze und Glo-Fi Sounds, vollgepackt mit ansteckenden Melodien.

„Wood & Valley“ folgt „Van Common“ auf der Bühne. Sie stehen für „Rauch, Holz und Punkrock“. Lucas alias Wood & Valley aus Osnabrück schafft es demnach mit geringen Mitteln, viel zu sagen. Der vermeintliche „Singer-Songwriter“ verbindet schnörkellos Folk mit akustischer Musik und bleibt dabei seinen Wurzeln im alternativen Bereich treu. Lagerfeuer, Gitarre und eine raue Stimme - aber garantiert „Nichts zum einschlafen“.

Lokalmatadoren

Mary Confurius vermischt dann Licht und Dunkelheit. Begleitet vom Klang ihrer Gitarre und ihrer Stimme übersetzt sie in dieser Grauzone die Dinge die sie hört und fühlt. Intim, ein bisschen provokant, aber mit einer großen Portion Gefühl. „Wir freuen uns die junge Singer-Songwriterin aus Drenthe in unserem vorweihnachtlichen Wohnzimmer begrüßen zu dürfen“, sagt Julian Geering vom Verein Klangkultur.

Mit „Wilderlife“ geben vier Emsländer eine Kostprobe ihres Könnens. Sie waren vor einem Jahr schon einmal an gleicher Stelle aufgetreten und kehren nun, nach einem aufregenden Jahr, zurück ins Müllerhaus. „Wir freuen uns die Entwicklung dieser jungen Band hautnah miterleben zu dürfen und sind gespannt auf neue Songs und Melodien“, sagt Julian Geering.