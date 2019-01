Haren. Daniel Tigelaar hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Als Hufschmied pflegt er viele Pferde in mittleren Emsland. Im Interview erzählt er, wie oft er von Pferden getreten wird und ob Hufeisen tatsächlich Glücksbringer sind.

Zum Gespräch hat Daniel Tigelaar nicht zu sich nach Hause, sondern direkt zu seiner Arbeit eingeladen. Seit morgens um 8 Uhr sei er auf dem kleinen Pferdehof in Haren und bearbeite alle Pferde. Jetzt ist das letzte dran. Tigelaar entfernt den Schmutz unter dem Huf, dann das Eisen und schleift dann das Horn. Anschließend wird das neue Eisen erst auf knapp 900 Grad erhitzt, bevor Tigelaar es auf seinem mobilen Amboss bearbeitet und maßgenau für das Pferd anpasst. Wenige Minuten später ist das Pferd voll ausgestattet und der Harener Hufschmied hat Zeit für ein Gespräch.





Herr Tigelaar, wie sind Sie zum Beruf des Hufschmiedes gekommen?

Von der Kindheit an hatten wir schon mit Pferden zu tun. Meine Eltern hatten schon immer Pferde. Ich wollte dann gerne einen Job mit Pferden machen und habe dann erst eine Pferdewirt-Ausbildung mit dem Schwerpunkt Reiten gemacht. Das war mir dann aber zu riskant im Hinblick auf die Zukunft. Dann gab es nur noch Hufschmied oder Tierarzt. Hufschmied fand ich immer schon interessant, weil ich sowieso eher ein Typ bin, der körperlich unterwegs ist. Deshalb habe ich die Ausbildung dann noch nachgeholt.

Und jetzt sind Sie Selbstständig...

Ja, mittlerweile seit acht Jahren. Ich habe in der Ausbildung für den Schmied schon hier und da gearbeitet und mir so einen Kundenstamm aufgebaut. Das lief relativ schnell und gut an. Wenn man seinen Job gut macht, hat man als Hufschmied nicht viel Probleme.

Was zeichnet den Beruf aus?

Es ist einer der ältesten Berufe, den es gibt. Du kannst mit dem Job ein Pferd richtig gut oder schlecht machen. Wenn du grobe Fehler machst, wird das Pferd lahm. Du kannst es für eine Zeit kaputtmachen. Das ist eine sehr große Verantwortung. Andersherum: Wenn du deinen Job von Anfang an gut machst, kannst du ein junges Pferd, zusammen mit dem Reiter, zu einem richtig guten Sportpferd bringen.

Was ist denn das Tolle an Pferden?

Da hat natürlich jeder seine eigene Meinung zu. Ich hab halt, sobald ich laufen konnte, auf dem Pferd gesessen und mein ganzes Leben mit den Tieren verbracht. Von daher ist das etwas, das mich mein ganzes Leben begleitet hat. Ohne Pferde kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Eine Woche Urlaub ist mal okay, aber danach bin ich wirklich froh, die Pferde wiederzusehen. Deshalb habe ich sie nicht nur auf der Arbeit, sondern auch welche zuhause.

Tigelaar hat auf seinem heimischen Hof selbst noch einmal zwölf Pferde. Da sei alles dabei, sagt er. "Rentner, Zuchtstuten aber auch viel 'junges Gemüse'". Zuhause wartet auf den begeisterten Pferdenarren also auch eine Menge Arbeit im und um den eigenen Stall. "Die Familie macht das aber alles mit. Wenn man nicht alles alleine machen muss, geht das", sagt er.





Und wie gefährlich ist die Arbeit mit den Tieren?

Allgemein hat die Arbeit mit Pferden kein besonders hohes Risiko. Ein junges Pferd muss natürlich alles lernen, dort ist ein gewisses Risiko immer da. Das liegt auch ein bisschen daran, wie die Pferde erzogen und aufgewachsen sind. Wenn sie von Kleinauf gut geführt werden und regelmäßig zum Hufschmied kommen, sind sie eigentlich brav.

Wie oft sind sie schon getreten worden?

Einige Male. Am Anfang nimmst du natürlich erstmal jedes Pferd an, für das man eine Anfrage kriegt. Dann ist es natürlich klar, dass man mal ordentlich getreten wird. Mir wurden schon ein paar Mal die Füße unterm Körper weggetreten. Etwas schlimmeres ist aber nie passiert, nur blaue Flecke oder Prellungen.

Eine Sache ist mit dem Beruf Hufschmied fest verbunden: Das Hufeisen. Sie müssen es wissen, bringen die Eisen wirklich Glück oder ist das ein Mythos?

Ich denke, man muss daran glauben. Es gibt ja viele Sachen, wo man sagt, dass sie Glücksbringer sind. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die Hufeisen Glück bringen. Wieso nicht?

Haben Sie eins zuhause hängen?

Ich habe zwar Eisen zuhause hängen aber kein gebrauchtes als Glücksbringer. Vielleicht müsste ich das mal machen. (lacht)