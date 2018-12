Am Montagabend ist es in einem Einkaufsmarkt in Haren zu einem Diebstahl gekommen. Als eine Mitarbeiterin des Marktes den Täter auf den Diebstahl ansprach, schlug dieser mit einer Flasche auf die Frau ein. Symbolfoto: David Ebener

Haren. Am Montagabend ist es in einem Einkaufsmarkt in Haren zu einem Diebstahl gekommen. Als eine Mitarbeiterin des Marktes den Täter auf den Diebstahl ansprach, schlug dieser mit einer Flasche auf die Frau ein.