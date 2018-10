Haren. Noch ist die Harener Band „Wilderlife“ nur Insidern bekannt. Aber das dürfte sich bald ändern: Am Freitag hat die vierköpfige Formation das Video zur ersten Single „Back again“ veröffentlicht - einen Song über die Liebe und das Gute im Leben. Und auf jeden Fall gute Musik mit viel Potenzial.

Jeder kennt wohl das Gefühl, wenn man am Ende einer Beziehung nur noch im Elend versinken will. Aber, und das ist die Botschaft von „Back again“: es gibt immer einen Ausweg, eine Wendung, einen Neuanfang.



Musikalisch haben Tim Gröninger, Nino Helle, Pascal Fehrmann und André Kremer diese Erkenntnis in einen eingängigen und radiotauglichen Rock-Pop-Song verpackt und dazu in Haren ein professionelles Video gedreht. Haren deshalb, weil die Band mehrheitlich aus der Emsstadt kommt. André Kremer stammt aus Lathen, also aus der direkten Nachbarschaft.

Nino Helle (30, Gesang, Gitarre) und Tim Grönniger (25, Gitarre, Gesang) hatten die Band erst im Herbst 2017 als Duo gegründet. Anfang 2018 kamen dann Andre Kremer (26, Schlagzeug) und Pascal Fehrmann (25, Bass) dazu. Und die Chemie stimmte. Zwei Songs sind bisher in einem Osnabrücker Studio produziert worden – neben „Back again“ auch das gitarrensphärische „Youth inside“. Einen hohen Wiedererkennungswert hat die markante Stimme von Sänger Tim Grönninger: sie ähnelt der von Annen May Kantereit-Sänger Henning May.

Was von der Band in Zukunft zu erwarten ist, darauf lässt ihr Bandname schließen. „Wilderlife“ versprechen Lebenslust und Energie, also „genau das richtige, um für einen Augenblick trübe Gedanken zu vertreiben.“





Unterstützung erhalten sie dabei von einem Harener, der es bereits auf die großen Bühnen Deutschlands geschafft hat: Mit EL*KE und als Live-Bassist bei MADSEN hat Martin „Mücke“ Krüssel Erfahrungen im Showgeschäft gesammelt, die er als mentale Stütze gerne an die Jungs von Wilderlife weitergibt.

Das Video ist übrigens nicht nur von einer Firma aus Münster professionell produziert worden und muss den Vergleich mit der großen Musikszene nicht scheuen. Es zeigt nebenbei auch heimatliches aus Haren, unter anderem die Tankstelle Book an der B70 und den aus dem Film „The Last Picture“ bekannten weißen Pavillon, der jetzt auf den Emswiesen steht.





„Wilderlife“ wollen mit „Back again“ durchstarten, weitere Songs schreiben und bis auf Weiteres „an jeder Pommes-Bude halt machen“, um bekannter zu werden. Einen ersten Auftritt haben sie am 24. November bei der Rüro Clubshow (Rüt´n Rock) im Jam-Center in Meppen. Beide Songs sind ab sofort bei den üblichen digitalen Anbietern zu streamen.