Haren. In der Nacht zu Freitag enteckten Spaziergänger in einem Wald bei Haren-Fehndorf einen Feuerschein. Die Feuerwehr rückte aus und löschte eine Fläche von knapp 100 Quadratmetern.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte es bereits am Donnerstagnachmittag in dem Waldstück gebrannt. Um die Flammen endgültig zu ersticken, löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaummittel das brennende Unterholz ab. Danach übergaben sie die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache.