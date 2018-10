Haren. 50 begeisterte Handballerinnen und Handballer sind im Rahmen eines Trainingsprogramms an vier Veranstaltungstagen gefordert und gefördert worden.

Als Höhepunkt wurde eine Mini-WM zum Abschluss des Camps in Kooperation mit dem TuS Haren veranstaltet. Die „Intersport Handballschule supported by star“ sorgte einer Pressemitteilung zufolge für vier abwechslungsreiche Tage in den Ferien. Auf die Kinder warteten acht spannende Trainingseinheiten nach dem Konzept von Mannhard Bech, einem der renommiertesten Jugendausbilder Deutschlands und dem DOSB-Trainer und Nachwuchskoordinator des THW Kiel, Klaus-Dieter Petersen. Im Fokus stand dabei stets die Grundlagenförderung der jungen Nachwuchshandballerinnen und -handballer.

Eingeteilt in alters- und leistungsgerechte Gruppen und unter Anleitung der ausgebildeten Trainerinnen und Trainer der Handball-Camps, trainierten die sechs- bis elfjährigen eifrig an ihren technischen und koordinativen Fähigkeiten. Schließlich galt es, Übungen des kleinen Handball-Einmaleins wie Prellen, Passen oder Werfen zu absolvieren und verbessern. Als Höhepunkt der vier gemeinsamen Camp-Tage durften sich die Kids auf eine Mini-WM freuen. Eingeteilt in Teams unter der Flagge bekannter Handball-Nationen wie Schweden, Frankreich oder Deutschland, wurde ein großes internationales Turnier nachgespielt – natürlich mit echten Landeshymnen vor jeder Partie.

„Dabei sein ist alles“

Frei nach dem Motto „dabei sein ist alles“, wurden alle Teilnehmer anschließend mit einer Medaille geehrt – eben wie bei einer echten Weltmeisterschaft. Kerstin Meyering, Vereins-Ansprechpartnerin des TuS Haren, war der Mitteilung zufolge mit dem Ablauf und der Organisation des Camps durchweg zufrieden. „Die Trainer haben einen tollen Job gemacht und stets für gute Laune und jede Menge Handball-Action bei den Kids gesorgt. Nach den positiven Erfahrungen bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch im nächsten Jahr eine Veranstaltung in Haren haben werden.“

Auf dem Weg zum Ziel, den Handball-Nachwuchs in Deutschland nachhaltig zu fördern, veranstaltet die Handballschule gemeinsam mit der namengebenden Tankstellenkette „star“ rund 200 Camps pro Jahr. Hinzu kommen besondere Projekte.