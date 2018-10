Haren. Der Reit- und Fahrverein (RuF) Rütenbrock hat zum 15. Mal zu Orientierungsfahrt und -ritt eingeladen.

Bei schönem Herbstwetter nahmen elf Fahrergruppen und zehn Reitergruppen an Orientierungsfahrt und -ritt teil. Zum Start versammelten sich die Gruppen jeweils auf dem Gelände des Reitvereines. Morgens um 8.20 Uhr ging die erste Gruppe an den Start und mittags um 12.20 Uhr die letzte. Im Abstand von zehn Minuten starteten die jeweiligen Gruppen.

Dieses Jahr umfasste der Orientierungsritt drei Stationen. Die erste Station war das Gelände Hölscher in Rütenmoor. Dort mussten die Teilnehmer einen Parcours ablegen, bei dem sie einen Ring auf dem Kopf hatten. Wonderwerld in Ter Apel war die zweite Station. Dort musste ein Rätsel gelöst werden und die Teilnehmer bekamen etwas zu essen. An der dritten und letzten Station Bentlage Billerei wurde eine Art von BeerPong gespielt. Hier wurde Geschick und Schnelligkeit verlangt.

Unterwegs mussten alle Teilnehmer genau aufpassen. Auf der Strecke waren Buchstaben und Besonderheiten wie ein Teddybär und ein Hase aus Porzellan versteckt. Die Buchstaben ergaben das diesjährige Lösungswort. Passend zum 15-jährigen Bestehen der Veranstaltung war es „15. Orientierungsfahrt/-ritt“.

Nachdem alle Teilnehmer ihre Ponys und Pferde versorgt hatten, wurde abends zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen und bekannt gegeben, wer den diesjährigen Sieg bei den Reiter- und bei der Fahrergruppe geholt hat. Das Organisationsteam um Rita Bölsker, Ina Hebbelmann und Klaus Tieben übernahmen die Gratulation der Platzierten und Siegern.

In der Gruppe Reiter ging der Sieg an das Team um Luisa Robben und in der Gruppe Fahrer ging der Sieg an das Team um Sarah Reinking. Weitere Platzierte, Fahrer: 2. Platz: Team Franz-Josef Burchert; 3. Platz: Team Susanne Hornhues, Reiter: 2. Platz: Team Jessica Book; 3. Platz: Team Sarah Stevens