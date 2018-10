Haren Mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Maximilian-Kirche hat die Kolpingsfamilie Rütenbrock an ihre Gründung vor 90 Jahren erinnert.

Bei der Feier im Heimathaus hob die 1. Vorsitzende Elfriede Fischer hervor, dass die ältesten Zeitzeugen viel erzählen können von Krieg, Hunger, Verfolgung und Leid, aber auch von vielen fröhlichen und geselligen Momenten - eben Zeiten, in denen Menschen in Notsituationen zueinander fanden und das für sie Beste daraus machten. Vor 90 Jahren schlossen sich einige männliche Rütenbrocker zu einem Gesellenverein zusammen. Wie sich die Anfangsjahre gestalteten, ist nicht überliefert, aber der Gesellenverein überdauerte den die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg.

Die alte Vereinsfahne hat eine besondere Geschichte, erzählte Fischer. Die mit einer goldfarbenen Seite gestaltete Fahne war bei den nationalsozialistischen Machthabern nicht gern gesehen und sollte nach der Fronleichnamsprozession im Jahr 1936 beschlagnahmt werden. Doch als es soweit war, war die Fahne plötzlich verschwunden. Denn zwei Mitglieder des Vereins hatten die Fahne versteckt, in dem sie sie einmauerten. Erst nach dem Krieg wurde sie wieder freigelegt. Genau zu der Zeit, als der Gesellenverein in Kolpingsfamilie Rütenbrock umbenannt wurde. Die Fahne wird nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt, ansonsten wird sie in einem Glaskasten im Pfarrheim aufbewahrt.

Erst seit den 1970er Jahren wurden weibliche Mitglieder aufgenommen. Nach dem ab den 1980er Jahren neben der Nikolausveranstaltung nur wenige Veranstaltungen stattfanden, wurde der Verein im Jahr 2014 neu formiert, um dem traditionellen kirchlichen Verein wieder mehr Inhalt und Leben zu geben. Mittlerweile besteht die Kolpingfamilie aus fast 30 Mitglieder und wird von einem aus sieben Mitglieder bestehenden Vorstand geführt. Die Kolpingsfamilie ist wieder aktiv und so finden alljährlich viele Veranstaltungen statt, die stets sehr gut besucht sind, berichtete die Vorsitzende.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Arnold Terborg geehrt. Gratuliert zur 30-jährigen Mitgliedschaft wurden Hermann Bölsker, Dieter Grönniger und Käthi Schankat. Hermann Fischer, Irmgard Gräwer, Heinz-Wilhelm Janzen, Bernhardine Kremer und Elfriede Fischer erhielten eine Ehrung für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. 50 Jahre bei der Kolpingsfamilie Rütenbrock sind Mathilde Hölscher und August Schütte sowie Heinz Westhues. Ein besonderes Jubiläum feierte Heinrich Düthmann, der seit 70 Jahren Mitglied in der Kolpingsfamilie Rütenbrock ist.