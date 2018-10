Haren. Die Kuh ist vom Eis – sie schmückt nun, in Gesellschaft weiterer Kunstwerke, das Foyer des Harener Rathauses. Gabi Kiene, Klazien Geelhoet, Karla Schmidt und Ursel Pientka präsentieren bis zum 22. November einige ihrer Werke.

Alle Künstlerinnen sind Mitglied der Malgruppe des Kunstkreis Haren. Jeden Donnerstag treffen sie sich in der Alten Schulten Villa an der Wesuweer Straße zum gemeinsamen Malen und künstlerischen Austausch. Als Autodidaktinnen zeichnet sich jede von ihnen durch einen ganz eigenen Stil aus: Neben Farbstudien experimentiert Karla Schmidt mit Sand und verschieden Erden. Damit erreicht sie Bildeffekte, die an karge Moorlandschaften erinnern.

Die Weite des Ozeans hat Ursel Pientka in ihrem Bild „Meeresrauschen“ eingefangen – und fast ist es beim Betrachten des Bildes, als hörte man das Schlagen der Wellen. Klazien Geelhoets Spezialität sind Tierstudien, was sie in ihrem Katzenbild eindrücklich beweist. Doch auch ihre Hafenansicht und die abstrakte blaubetonte Bildserie ziehen den Betrachter in den Bann. Gabi Kiene zeigt Exponate in kräftigen Farben und Kontrasten. Derzeit malt sie „mit Vorliebe Kühe – bunte, glückliche Kühe“, wie sie sagt.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Harener Rathauses noch bis zum 22. November zu besichtigen. Auf der Homepage des Kunstkreis Haren. (kunstkreisharen.com) erhalten Interessierte weitere Informationen zum Kreativangebot des Fördervereins. Auch sind Interessierte herzlich eingeladen, in die laufenden Kurse hinein zu schnuppern.