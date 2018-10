So ähnlich wie dieser Teilnehmerin eines Tough Mudder-Laufes könnte es den Läufern beim Sea Shepherd Run am Dankernsee in Haren auch ergehen. Symbolfoto: dpa

Haren. Robuste Outdoor-Hindernisläufe wie der „Strong Viking“, Tough Mudder“ oder der Höllenlauf in Schüttorf sind zurzeit der große Fitness-Trend und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Und am 18. Mai 2019 ist es auch in Haren so weit: Mit dem Sea Shepherd Charity Run findet der erste Hindernislauf am Dankernsee statt.