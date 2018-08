Zwei symbolische Schecks wurden an zwei soziale Einrichtungen übergeben. Auf dem Foto von links: Margret Töller, Annelene Ewers, Emma Greywuhl (Kaufhaus Glücksfall), Franz Borghorst (Vorstand Verein Kaufhaus Glückfall), Karin Otten (Kaufhaus Glücksfall) und Heiner zum Hebel. Foto: Gerd Mecklenborg

Haren. Der Initiativkreis für Behindertenarbeit in Haren und der Krebsfonds des Meppener Ludmillenstifts haben jeweils einen Scheck in Höhe von 1500 Euro von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des sozialen Kaufhauses Glücksfall in Haren überreicht bekommen.