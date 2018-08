Haren. Am Dankernsee in Haren hat das traditionelle jährliche Seefest Tausende Besucher angelockt. Sie erlebten Urlaubsstimmung pur.

Schon am frühen Abend hatten es sich die Besucher in Strandmuscheln, auf Liegestühlen und Picknickdecken rund um den See bequem gemacht. Neben dem perfekten Sommerwetter sorgten Karussells, Grillstände, eine Cocktailbar und Sportbegeisterte auf dem Wasser und in der Luft für gute Laune am Sandstrand.

Über 40 Mitwirkende des Wasserskiclubs Schloss Dankern, im Alter von sechs bis 46 Jahren, präsentierten verschiedene Kunststücke und Slaloms abwechselnd auf Skiern, auf dem Wakeboard und einmal sogar auf einem Barhocker. In dem dreistündigen Programm, in das auch Feriengäste mit eingebunden waren, wurden auch Pyramiden mit drei oder fünf Personen gezeigt.

Weiterhin gehörten Formationsflüge mit Ultraleichtfliegern und bei einsetzender Dunkelheit ein Fackellauf auf dem Wasser dazu. Das 38. Seefest endete mit Musik und Tanz am Strand.