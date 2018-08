Winzerfest lockt an die Harener Mersmühle MEC öffnen

Bei herbstlichem Wetter im vergangenen Jahr lockte das Harener Winzerfest viele Besucher an. Archivfoto: Gerd Mecklenborg

Haren. Im vergangenen Jahr herrschte noch Herbstwetter an der Mersmühle Haren. In diesem Jahr dürfte das Winzerfest vom 10. bis 12. August in Sachen Wetter unter einem deutlich besseren Stern stehen.