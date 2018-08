ma/tb Haren. In Spitzenzeiten arbeiten bei der Enercon-Tochter Aero Ems in Haren 600 Mitarbeiter. Zurzeit sind es noch 275. Jetzt kündigte das Weltunternehmen Entlassungen im großen Stil für mehrere Werke an. Davon betroffen seien sollen das Stammwerk in Aurich ebenso wie die Rotor-Blattfabrik im Emsland.

Harens Bürgermeister Markus Honnigfort sprach am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion von einem „Schlag ins Kontor.“ Die Entwicklung bei Enercon und seinem Werk Aero Ems in Haren sei höchst bedauerlich und „in dieser Dimension so nicht erwartet“ worden. Zwar habe man in der Vergangenheit zunehmend sorgenvoll beobachten müssen, dass Aero die Belegschaft bereits zurückgefahren habe, vor allem bei den Leiharbeitern.

„Wir haben als Stadt Haren aber immer in engem Austausch mit Enercon gestanden und mit dem Unternehmen gehofft, dass weitere schwere Einschnitte nicht nötig sein werden.“ Dies sei nun aber so gekommen, nicht zuletzt deshalb, weil der Windenergiemarkt stark politisch reguliert sei und die Politik durch geänderte Ausschreibungsvorgaben die Bedingungen deutlich verschlechtert hätten. „Es gibt einfach kaum noch Genehmigungen für Windparks“, sagte Honnigfort.

Die Stadt Haren stehe jetzt in engem Kontakt mit dem Unternehmen und der Agentur für Arbeit, sagte Honnigfort. „Wir wollen so weit möglich dabei helfen, den Betroffenen schnell eine neue Perspektive zu bieten. Andere Unternehmen in Haren suchten dringend Personal, das macht durchaus Hoffnung.“ Davon abgesehen hofft der Bürgermeister auf „gute unternehmerische Lösungen“, damit der Enercon-Standort Haren erhalten bleiben könne.

Mit „sehr großem Bedauern“ hat auch der emsländische Landrat Reinhard Winter auf die Hiobsbotschaft reagiert. „Die Einschnitte, die sich für die Windenergiebranche mit der Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes schon vor geraumer Zeit ankündigten, spiegeln sich in dieser Entscheidung wider.“ Dem Landkreis sei es immer ein wichtiges Anliegen gewesen, die erneuerbaren Energien auszubauen und in jedweder Form einen Beitrag dazu zu leisten. Neben dem überdurchschnittlichen Zuwachs an Windenergieflächen gehörte eben auch die Ansiedlung von Enercon als einem der marktführenden Unternehmen der Windenergiebranche in Haren dazu. „Wir haben die Hoffnung, dass dieser emsländische Standort mit seiner hervorragenden Lagegunst und seinen qualifizierten Mitarbeitern langfristig erhalten bleibt. Wir hoffen ebenfalls, dass für die Mitarbeiter, die jetzt ihren Job verlieren, im Emsland neue Beschäftigungsverhältnisse gefunden und so Existenzen gesichert werden können“, sagte der CDU-Poltiker.