Der Spatenstich für den Bau der neuen Kindertagesstätte Ankerplatz (v.links.): Frank Wösten, Geschäftsführer Baugeschäft Wösten, Michael Bonhold, Stadt Haren, Fachbereich Bildung und Kultur, Erster Stadtrat Dieter Sturm, Jutta Bielke, Leitung Vitus Kindertagesstätten, Vitus Geschäftsführer Michael Korden, Bürgermeister Markus Honnigfort, Architekt Christoph Becker sowie Rudolf Fehrmann, Baugeschäft Wösten. Foto: Stadt Haren

Haren. Ab August 2019 soll es soweit sein: dann finden bis zu 95 Kinder in drei Krippengruppen und zwei Regelgruppen in der Kindertagesstätte „Ankerplatz“ ein neues Angebot der Betreuung und vorschulischen Bildung, bei Bedarf auch in integrativer Form.