Das Programm

17 Uhr Bambinilauf

17.30 Uhr Schülerinnenmeile

17.50 Uhr Schülermeile

18.15 Uhr Jedermannlauf

19 Uhr Hauptlauf

Straßensperrungen im Stadtkern erforderlich

Damit die 21. Auflage des Harener Laufspektakels am 20. Juli 2018 wieder ein schönes Erlebnis für Läufer wie Zuschauer wird, sind Straßensperrungen im Stadtzentrums Harens erforderlich. Neu ist in diesem Jahr ein absolutes Halteverbot auf der Hafenstraße, da hier der Verkehr in beide Richtungen umgeleitet wird. Fahrzeuge, die am 20. Juli dort parken, werden daher abgeschleppt.

Auch die Anwohner von Werftstraße, Kanalstraße, Möwestraße, Pascheberg, Fürstenbergstraße sowie der Laufstrecke über die Straßen Kirchstraße, Martinusplatz, Burggraben, Mittelstraße, Emsstraße, Schleusenstraße, Deichstraße, Brüggendiek können zwischen 16 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr diese Straßen nicht mit dem Auto befahren. Ausnahmen gelten nur für Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Der TuS Haren dankt allen von den verkehrlichen Anordnungen betroffenen Anliegern schon jetzt für ihre Unterstützung und hofft auf einen reibungslosen Ablauf des Events. Jährlich zieht das Ereignis rund 800 Lauffreunde und rund 1500 Zuschauer aus der Region in die Schifferstadt.

Für weitere Fragen zur Sperrung steht der Veranstalter TuS Haren unter der Mailadresse info@citylauf-haren.de zur Verfügung.