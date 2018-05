Eine Hecke hat am Freitagmittag in Haren-Erika gebrannt. Foto: Matthias Brüning

Haren. Eine Thuja-Hecke hat am Freitagmittag im Weißdornweg in Haren-Erika gebrannt. Der Lebensbaum war in Flammen aufgegangen, nachdem ein Anwohner mit einem Abflammgerät unerwünschte Pflanzen in den Pflasterfugen entfernen wollte.