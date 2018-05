Haren. Mit einer Sonderausgabe des „Martinusblattes“ hat sich die Klasse 9d der Martinus-Oberschule Haren aus über 2300 Einsendungen beim diesjährigen Schülerwettbewerb zur politischen Bildung durchgesetzt und einen der begehrten Geldpreise für Kreativität und politisches Engagement gewonnen.

Der Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung bietet jedes Jahr Projektvorschläge zu aktuellen und brisanten Themen. Ziel ist es, die Schüler zum selbstständigen und entdeckenden Lernen zu ermutigen. „Sie sollen Probleme erkennen, Lösungswege vorschlagen, selbstständig recherchieren und begründet eine eigene Meinung entwickeln“, erläuterte Michael Berenzen, Klassenlehrer der Klasse 9d und Projektleiter.

„Politik brandaktuell“

Die Harener Oberschüler wählten das Thema „Politik brandaktuell“ und entschieden sich für die Darstellung ihrer Recherchen in Form einer Zeitung mit dem Namen „Martinusblatt“. Ihre kritische Auseinandersetzung mit der Person des US-Präsidenten Donald Trump in Form von journalistischen Texten wurde von der Jury besonders geehrt. Die Schüler recherchierten selbstständig den Werdegang des umstrittenen Politikers und beschäftigten sich in diesem Zusammenhang ausführlich mit der Problematik von Populismus mithilfe sozialer Netzwerke.

Schule ist stolz

„Die Möglichkeit, kreativ und selbstständig an den Artikeln zu arbeiten, hat uns besonders gefallen. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung“, kommentierte die Schülerin Kira die Auszeichnung. Auch Renate Albers-Stahl, Direktorin der Martinus-Oberschule, zeigte sich beeindruckt von den Schülerleistungen: „Das ‚Martinusblatt‘ zeugt von politischem Interesse und Engagement unserer Schüler, die ihre Ideen hier sehr eindrucksvoll umgesetzt haben.“ Die Martinus-Oberschule ist stolz auf die hervorragenden Leistungen der Schüler. Schon mehrfach wurde die Harener Martinus-Oberschule für hervorragende außerordentliche Projekte ausgezeichnet.