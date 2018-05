Gitta Connemann besucht Familienzentrum in Haren MEC öffnen

CDU-Besuch bei der Kindertagesstätte und des Familienzentrums St. Elisabeth in Haren. Foto: CDU/Martin Reinholz

Haren. „Sowohl in Hannover als auch in Berlin gibt es eine große Koalition für die kleinen Menschen“. Das hat die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann bei einem Besuch der Kindertagesstätte und des Familienzentrums St. Elisabeth in Haren gesagt.