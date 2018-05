Die ehemaligen Georgschüler stellten sich zum Erinnerungsfoto auf den Eingangsstufen zum Schloss Dankern auf. Foto: Gerd Mecklenborg

Haren. Bei herrlichem Frühsommerwetter haben sich ehemalige Schüler der Georgschule in Haren vor dem Schlossportal in Dankern getroffen, um 50 Jahre nach der Schulentlassung einen Nachmittag und Abend in geselliger Runde zu verbringen.