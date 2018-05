Meppen. Die Vorstellung des Tanzbogens Haren hat in diesem Jahr im ausverkauften Theater unter dem Motto „Was will ich einmal werden“ stattgefunden. In einer grandiosen und abwechslungsreichen Show stellten die Darsteller verschiedene Berufe tänzerisch dar.

Die Tänzer im Alter zwischen vier und über 60 Jahren spannten einen interessanter Bogen von den Kindergartenkindern bis hin zu den Erwachsenen. Die Leiterin der Tanzschule Tanzbogen Elena Dadaschjanz hatte mit ihrem Dozententeam Annika Fischer, Dennis Konusch, Rebeka Lengyel, Anna Makkai, Sonja Reiners, Adele Renje, Artjom Schwabauer ganze Arbeit geleistet. Bereits nach den Herbstferien hatten sie mit den Vorbereitungen begonnen. Entstanden ist die Idee während einer Teambesprechung.

Imposantes Schlussbild

Nach zahlreichen Besprechungen und Planungen zu der abwechslungsreichen Musik, den phänomenalen Kostümen und den einzigartigen Choreographien fanden nun am vergangenen Wochenende die Vorstellungen statt. Das imposante Schlussbild mit allen Dozenten und Darstellern machte den über 550 Gästen im Theater in Meppen die Anzahl der Mitwirkenden bewusst. Das war auch der Moment, in dem Dadaschjanz sich bei allen Mitwirkenden und ihren Dozenten, aber auch den Eltern und den anwesenden Gästen bedankte. Ihr besonderer Dank galt der Theatergemeinde Meppen für die einzigartige Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Geduld.

Tänzerische Früherziehung

Vor 17 Jahren – am 28. April 2001 – gründete die in Kiew als Tanzpädagogin und Tänzerin ausgebildete Elena Dadaschjanz die Tanzschule „Tanzbogen“. Neben den Tanzrichtungen Stepptanz, Irish Dance, Hip Hop, Jazz Dance und Ballett werden Kinder ab vier Jahren in einer tänzerischen Früherziehung unter dem Titel „Hits for Kids“ unterrichtet. Viele dieser kleinen Debütanten stand an diesem Wochenende das erste Mal auf der Bühne und man konnte merken, wie viel Spaß sie dabei hatten. So waren sich auch alle Gäste einig: Diese Vorstellung war ein großer Erfolg.